Um advogado foi acusado de nocautear um passageiro idoso em um cruzeiro, de acordo com o portal NY Post.

Phillip Ortiz teria atacado o homem de 67 anos no cruzeiro Encore, da Norwegian Cruise Line, após ser impedido pelo idoso de seguir por um corredor que estava restrito a outros passageiros. "Quem diabos é você para me dizer o que posso ou não posso fazer?", disse o advogado para o senhor e o empurrou em seguida, ainda segundo o NY Post.

A vítima empurrou Phillip e a esposa para longe, o que deixou o advogado muito irritado e teria sido o motivo para o começo da briga, segundo a polícia. Em um momento, Ortiz fez a vítima tropeçar; ela caiu de cabeça no chão e desmaiou.

Investigação

Phillip Ortiz tem 38 anos, é casado e pai de dois filhos. Ele foi liberado sob fiança e ordenado a ficar longe da vítima

Ao constatar que o idoso não tinha pulso, outros passageiros começaram a realizar massagem cardíaca. A equipe de segurança do cruzeiro e as enfermeiras foram chamadas ao local, após a vítima ter recuperado a consciência. O idoso foi levado às pressas para o Hospital da Universidade de Miami, na Flórida.

Após investigação, as imagens de segurança confirmaram o depoimento das testemunhas e da vítima. Ortiz foi preso e acusado de agressão agravada contra uma pessoa com 65 anos ou mais e se declarou inocente. Segundo o advogado Stephan Lopez relatou à revista People, a culpa foi da vítima, que estava bêbada e impedindo Ortiz e esposa de alcançarem seus filhos.

Phillip Ortiz foi liberado sob fiança e ordenado a ficar longe da vítima.