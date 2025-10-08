Duas pessoas ficaram feridas após serem atacadas por um urso dentro de um supermercado na cidade de Numata, ao norte de Tóquio. As informações são do NHK World Japan.
O incidente ocorreu na noite de terça-feira (7). De acordo com a polícia local, a corporação recebeu uma ligação por volta das 19h30, informando que um urso havia sido visto dentro do estabelecimento e estava deitado sobre um dos clientes.
Antes de invadir a loja, o animal já havia atacado outra pessoa no estacionamento. A polícia afirmou que os ferimentos das duas pessoas não representam risco de morte.
O urso, que media cerca de 1,4 metro de comprimento, invadiu as seções de peixe e sushi no supermercado.
O gerente do estabelecimento relatou que, quando o ataque aconteceu, havia entre 30 e 40 clientes presentes no local.
Após o tumulto, o animal conseguiu fugir. Entretanto, a polícia continua alerta no caso de uma nova aparição.
Outro incidente
Também durante a terça-feira (7) um fazendeiro de 20 anos foi atacado por um urso no quintal de sua propriedade em Gojome, província de Akita.
O homem contatou a polícia por volta das 8h, relatando ter sido mordido e arranhado pelo animal. Ele recebeu atendimento médico em um hospital local, onde foi tratado com ferimentos leves.
Cerca de uma hora após o incidente, um urso foi avistado no jardim da residência ao lado da casa do fazendeiro.
Os policiais informaram que autoridades municipais e integrantes de uma associação local de caçadores realizaram a captura de dois ursos nas proximidades das residências durante à noite.
As autoridades ainda investigam se um dos animais capturados é o mesmo que agrediu o fazendeiro.