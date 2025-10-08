Reprodução/ Gunma Prefectural Police Urso dentro do supermercado na cidade de Numata, província de Gunma, no Japão

Duas pessoas ficaram feridas após serem atacadas por um urso dentro de um supermercado na cidade de Numata, ao norte de Tóquio. As informações são do NHK World Japan.

O incidente ocorreu na noite de terça-feira (7). De acordo com a polícia local, a corporação recebeu uma ligação por volta das 19h30, informando que um urso havia sido visto dentro do estabelecimento e estava deitado sobre um dos clientes.

Antes de invadir a loja, o animal já havia atacado outra pessoa no estacionamento. A polícia afirmou que os ferimentos das duas pessoas não representam risco de morte.





O urso, que media cerca de 1,4 metro de comprimento, invadiu as seções de peixe e sushi no supermercado.

O gerente do estabelecimento relatou que, quando o ataque aconteceu, havia entre 30 e 40 clientes presentes no local.

Após o tumulto, o animal conseguiu fugir. Entretanto, a polícia continua alerta no caso de uma nova aparição.

Outro incidente

Também durante a terça-feira (7) um fazendeiro de 20 anos foi atacado por um urso no quintal de sua propriedade em Gojome, província de Akita.

O homem contatou a polícia por volta das 8h, relatando ter sido mordido e arranhado pelo animal. Ele recebeu atendimento médico em um hospital local, onde foi tratado com ferimentos leves.

Cerca de uma hora após o incidente, um urso foi avistado no jardim da residência ao lado da casa do fazendeiro.

Os policiais informaram que autoridades municipais e integrantes de uma associação local de caçadores realizaram a captura de dois ursos nas proximidades das residências durante à noite.

As autoridades ainda investigam se um dos animais capturados é o mesmo que agrediu o fazendeiro.