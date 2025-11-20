YouTube Vídeo flagra músico ensinando polvo a “tocar piano”

O músico e youtuber sueco Mattias Krantz, conhecido por seus experimentos inusitados envolvendo instrumentos, ganhou destaque nas redes sociais ao mostrar seu novo projeto: ensinar um polvo jovem a “tocar piano” utilizando um sistema de recompensas com caranguejos. As informações são da Classic FM.

O músico e youtuber sueco

Mattias Krantz, conhecido por seus experimentos inusitados envolvendo instrumentos, ganhou destaque nas redes sociais ao mostrar seu novo projeto: ensinar um polvo jovem a "tocar piano" utilizando um sistema de recompensas com caranguejos. pic.twitter.com/v629sPqfLI — iG (@iG) November 20, 2025

Krantz contou que a ideia surgiu depois de visitar um mercado de peixes, onde resgatou um polvo que batizou de Takoyaki. Fascinado tanto por música quanto por animais, e ciente da inteligência notável dos octópodes, ele decidiu testar até onde seu novo companheiro poderia ir.

“Sempre quis ensinar um animal a tocar piano”, disse o músico em seu canal. “Na teoria, os polvos têm um potencial incrível. Eles são tão inteligentes quanto uma criança de três anos, resolvem problemas com facilidade e cada um dos seus oito braços tem um tipo de minicenário próprio. É como ter oito pianistas em um só corpo.”

Inicialmente, Krantz tentou métodos comuns de aprendizagem: teclas iluminadas e até caranguejos falsos escondidos dentro do instrumento. Nada funcionou. Então ele criou um piano adaptado exclusivamente para o polvo, levando em conta sua curiosidade e suas habilidades.

No novo sistema, cada tecla pressionada aproxima um pequeno caranguejo real, descendo por um tubo. Apenas ao completar uma sequência musical o alimento chega ao alcance de Takoyaki. Segundo o músico, a técnica tem funcionado e gerado boas risadas online.





“Ninguém acreditaria em mim se isso não estivesse gravado”, afirmou.

Takoyaki ainda está longe de executar Chopin, mas o experimento já atraiu milhares de visualizações no YouTube e no Instagram. O polvo agora vive na casa de Krantz, em um aquário especial, onde segue “estudando” sob supervisão direta do seu excêntrico professor.