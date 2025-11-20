Site oficial do Lula Lula indica Jorge Messias ao STF e frustra movimentos sociais

Em meio ao Dia da Consciência Negra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão ocorre em um momento de forte mobilização de movimentos negros, que têm cobrado publicamente maior representatividade racial na Suprema Corte.

Organizações como a Educafro Brasil enviaram uma carta a Lula pedindo que o próximo ministro (ou ministra) do STF seja negro. Já o Movimento Mulheres Negras Decidem, em ofício, listou várias juristas negras qualificadas para a vaga e defendeu que a nomeação seria um ato de reparação histórica.

Por outro lado, fontes ligadas ao governo afirmam que Messias é o nome mais alinhado à confiança política de Lula. O senador Jaques Wagner, por exemplo, disse acreditar que Lula está “convicto” na indicação de Messias para o STF.





Jorge Messias

Messias está à frente da Advocacia-Geral da União (AGU) desde 1º de janeiro de 2023. Formado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE), ele é mestre em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional (2018) e doutor pela Universidade de Brasília (2023), onde também atuou como professor visitante.

Ao longo da carreira, ocupou posições estratégicas no governo federal. Foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde e consultor jurídico nos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Também exerceu funções na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e na Procuradoria do Banco Central.