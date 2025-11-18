FreePik Jovem engole hambúrguer sem mastigar e fica em estado crítico

Um jovem de 22 anos está internado em estado gravíssimo após engolir um hambúrguer inteiro“como uma brincadeira” durante um encontro com amigos na quinta-feira (13), na cidade de Koropi, na Grécia. Segundo a imprensa local, ele está intubado e ligado a um ventilador mecânico após sofrer danos severos em órgãos vitais. As informações são do Daily Mail.

O rapaz, que não teve o nome divulgado, foi levado às pressas para a UTI do Hospital G. Gennimatas, onde permanece em situação crítica. Amigos relataram que ele entrou em pânico logo após engolir o hambúrguer e desmaiou pouco depois.

Um dos colegas que estava com ele contou à mídia grega que, inicialmente, o grupo acreditou que o jovem se afastaria para cuspir o alimento.

“Ele teve algo parecido com um ataque de pânico. Achamos que não queria fazer sujeira perto das outras pessoas. Mas ele não cuspiu. Voltou, tentou ir novamente, e nada acontecia”, relatou.

O amigo disse ainda que perceberam a gravidade da situação quando o jovem começou a bater as costas contra uma coluna, aparentemente tentando expelir o hambúrguer. Ele também negou que o ato tenha sido parte de um desafio:

“Ele só disse: ‘Olha’. Se quiserem chamar isso de alguma coisa, chamem de brincadeira”.

Testemunhas acreditam que o rapaz chegou a ficar dois minutos sem respirar.

Michalis Giannakos, presidente da Federação Pan-helênica de Trabalhadores de Hospitais Públicos, afirmou que o estado do jovem é extremamente delicado.

“Só um milagre pode salvá-lo”, declarou. Ele também questionou como alguém conseguiria engolir um hambúrguer inteiro sem mastigar e reforçou que a falta de oxigenação causa danos irreversíveis ao cérebro.

A polícia local informou que vai solicitar imagens das câmeras do restaurante para investigar se houve incentivo por parte de alguém para que o jovem tentasse a suposta brincadeira.





A médica Matina Pagoni, ex-presidente da Associação de Médicos dos Hospitais de Atenas-Pireu, classificou o caso como “trágico”.

“Um rapaz de 22 anos que tinha saído para se divertir agora está intubado, em estado extremamente crítico, com sérios problemas no cérebro, nos rins e em outros órgãos”, disse.