A Casa Branca divulgou um vídeo do recente encontro de Donald Trump com jornalistas a bordo do Air Force One, mas um momento específico ganhou destaque na mídia. O presidente norte-americano aparece chamando uma repórter de ''porquinha''(piggy, em inglês).

De acordo com informações do portal Deadline, durante a última sexta-feira (14), uma repórter tentou perguntar ao presidente sobre a divulgação dos arquivos de Jeffrey Epstein.

Ela buscava saber se os documentos não conteriam nada de incriminador e o motivo de o próprio presidente não ter determinado a liberação.

Mas antes que a repórter concluísse a pergunta, Trump apontou para ela e disse: “Quiet, piggy”, algo como “Quieta, porquinha”, em tradução livre.

Em seguida, ele passou a responder a uma questão feita por Jennifer Jacobs, da CBS News. A jornalista relatou o episódio em sua conta no LinkedIn e afirmou que o insulto foi direcionado a um repórter da Bloomberg.





Votação para liberação dos arquivos de Epstein

A Câmara dos Representantes votou nesta terça-feira (18) uma resolução para liberar os arquivos de Jeffrey Epstein. Segundo o ABC News, o projeto foi aprovado por uma por maioria quase unânime.

Após meses de expectativa, a proposta foi aprovada por 427 votos a 1, com o deputado republicano Clay Higgins sendo o único voto contrário.

O projeto de lei agora segue para o Senado.

Amizade entre Trump e Epstein

Embora Trump e Epstein tenham sido fotografados juntos décadas atrás, o presidente afirma que os dois romperam a relação antes das condenações do financista.

E-mails divulgados na última semana por uma comissão da Câmara mostram que Epstein dizia acreditar que Trump “sabia sobre as garotas”, embora não esteja claro a que ele se referia. A Casa Branca acusa democratas de vazamentos seletivos para prejudicar o presidente.

A relação entre Trump e Epstein é conhecida, e o nome do presidente apareceu em documentos divulgados pelo próprio Departamento de Justiça em fevereiro para atender ao interesse público na investigação de tráfico sexual. Trump nunca foi acusado de irregularidades.

Epstein, que se matou na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento, tinha conexões com várias figuras políticas e celebridades além de Trump.

