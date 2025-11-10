BMJ Case Reports 2021 Cirurgiões retiram gigantesca bola de cabelo do estômago de menina

Médicos de Pune, na Índia, realizaram uma cirurgia impressionante ao remover uma enorme bola de cabelo, com cerca de 300 gramas, equivalente ao tamanho de um rolo de papel-toalha, do estômago de uma menina de 10 anos diagnosticada com a chamada síndrome de Rapunzel, um distúrbio digestivo e comportamental extremamente raro. As informações são do NY Post.

A condição é causada pela compulsão de arrancar e ingerir o próprio cabelo, o que, ao longo do tempo, faz com que os fios acumulados no estômago se misturem com muco e restos de alimentos, formando uma massa sólida conhecida como tricobezoar. Se não tratada, essa massa pode se estender ao intestino delgado, provocando infecções, obstruções, úlceras e graves deficiências nutricionais.

No caso recente, a “cauda” da bola de cabelo, composta também por fios de algodão, se estendia do estômago da criança até o intestino delgado e a vesícula biliar, algo considerado inédito pelos especialistas.

Journal of pediatrics Cirurgiões retiram gigantesca bola de cabelo do estômago de menina





“A paciente apresentava dores abdominais intermitentes havia quase dez meses, sem melhora com tratamentos convencionais”, explicou o cirurgião pediátrico e neonatal laparoscópico Kalpesh Patil, que liderou a equipe responsável pela operação.

“Ela foi internada em 8 de outubro. No exame clínico, percebemos uma grande massa dura ocupando toda a parte superior do abdômen.”

A cirurgia de emergência durou cerca de duas horas e meia. Segundo Patil, mesmo entre os raríssimos casos de síndrome de Rapunzel, encontrar cabelo dentro da vesícula biliar é algo jamais relatado. Desde que o distúrbio foi descrito, em 1968, menos de 100 casos foram documentados.

A síndrome costuma atingir principalmente meninas entre 13 e 19 anos. Para o médico, a chave para evitar complicações graves é o diagnóstico precoce de condições psicológicas associadas, como ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e depressão. Ele reforça que o tratamento pós-operatório deve incluir acompanhamento psiquiátrico para impedir a formação de novos tricobezoares.

“Além da cirurgia e dos cuidados de recuperação, recomendamos avaliação psiquiátrica”, afirmou Patil.

“As chances de recorrência são pequenas, mas existem, especialmente se o transtorno de base não for tratado.”

Após a operação, a criança foi encaminhada à UTI pediátrica. Com a confirmação de que não havia vazamentos no trato gastrointestinal, a alimentação oral foi retomada. Uma semana depois, ela chegou a eliminar fios e fragmentos de algodão nas fezes, material residual, segundo os médicos. Estável e tolerando bem os alimentos, ela recebeu alta em 29 de outubro.

A síndrome de Rapunzel surge da combinação entre tricotilomania, transtorno em que a pessoa arranca compulsivamente os próprios cabelos, e tricofagia, que envolve chupar, mastigar ou ingerir os fios.





Ambos os distúrbios são considerados raros: estima-se que entre 0,5% e 3% da população viva algum episódio de tricotilomania ao longo da vida, e de 10% a 30% desses casos incluem tricofagia. Entretanto, apenas cerca de 1% dos pacientes com ambos os transtornos desenvolve um tricobezoar, segundo estudo de 2019.

Apesar de raro, o quadro é perigoso. Em 2021, uma adolescente britânica desenvolveu uma bola de cabelo de mais de 45 centímetros que perfurou seu estômago e, ao ser retirada, revelou-se moldada no formato completo do órgão. Já em 2017, outra jovem no Reino Unido morreu após uma infecção causada por um tricobezoar provocar uma úlcera perfurada, levando à falência múltipla de órgãos.