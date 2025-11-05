Reprodução/USP Universidade de São Paulo (USP)

As principais universidades públicas do país começaram a divulgar seus calendários acadêmicos para 2026.

Já definiram as datas a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Outras instituições, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), ainda não tornaram público o cronograma do próximo ano letivo.

USP

A Universidade de São Paulo (USP) publicou o cronograma referente ao ano de 2026. O início do primeiro semestre acontecerá em 23 de fevereiro e irá até 04 de julho.

Já, o segundo semestre de 2026 terá início em 03 de agosto e se encerrará no dia 12 de dezembro.

Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas ( Unicamp) divulgou o calendário de 2026 no portal da Diretoria Acadêmica (DAC). As aulas começam em 23 de fevereiro e o primeiro semestre termina em 08 de julho, com o segundo período letivo previsto de 03 de agosto a 05 de dezembro.

O recesso ocorrerá entre 14 e 30 de julho, e as matrículas estão programadas para 03 a 07 de fevereiro. O calendário completo pode ser consultado em dac.unicamp.br.

UnB

Na UnB, conforme resolução aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), o período letivo de 2026 começará em 23 de fevereiro e seguirá até 23 de julho. Já o segundo período inicia-se no dia 24 de julho e vai até 18 de dezembro.

Unesp

O calendário da Unesp, estabelece o início das aulas em 09 de fevereiro e o encerramento do primeiro período em 27 de julho. Já o segundo período começa em 08 de agosto e vai até 05 de dezembro. As férias de meio de ano serão de 01 de julho a 02 de agosto.

UFRGS

A UFRGS, em calendário divulgado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), definiu o primeiro semestre de 02 de março a 13 de julho, e o segundo de 03 de agosto a 19 de dezembro, com intervalo de recesso entre os dois períodos.

LEIA TAMBÉM: Universidades do Rio retomam aulas após megaoperação policial

UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) aprovou o calendário acadêmico de 2026 com 200 dias letivos, divididos igualmente entre os dois semestres. O primeiro semestre terá início em 02 de março e se estenderá até 07 de julho, enquanto o segundo ocorrerá de 10 de agosto a 11 de dezembro.

As matrículas para alunos veteranos estão previstas para o período de 04 a 09 de fevereiro, e os calouros ingressantes pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) farão a matrícula entre 02 e 04 de março.

O cronograma inclui ainda eventos institucionais, como a Feira das Profissões, marcada para 09 a 12 de junho, e os Encontros Universitários, que ocorrerão entre 04 e 06 de novembro em Fortaleza e Itapajé, e de 11 a 13 de novembro em Sobral e Crateús.







UFRJ, UFMG UFBA ainda não divulgaram

Entre as instituições que ainda não divulgaram o calendário de 2026 estão a UFRJ, cujo site da Pró-Reitoria de Graduação apresenta informações até o ano vigente; e a UFMG e UFBA, que ainda não publicaram o documento para o próximo ciclo, embora mantenha a página dedicada ao calendário acadêmico.