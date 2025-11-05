Reprodução/Instagram Zohran Mamdani é o novo prefeito de Nova Iorque

O deputado estadual Zohran Mamdani, de 34 anos, foi eleito na terça-feira (04) o 111º prefeito de Nova York, derrotando o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa. As informações são do The Guardian.

O democrata, nascido em Uganda e radicado no bairro do Queens, fez história ao se tornar o primeiro muçulmano e o primeiro sul-asiático a comandar a cidade, além de ser o prefeito mais jovem em mais de um século.

Mamdani obteve mais de 50% dos votos. Cuomo, de 67 anos, ficou em segundo lugar com pouco mais de 40%, e Sliwa obteve pouco mais de 7%. O resultado consolidou uma série de vitórias democratas nos Estados Unidos, incluindo as eleições para governador na Virgínia e em Nova Jersey.

Relativamente desconhecido até o ano passado, Mamdani construiu uma campanha voltada à acessibilidade e ao custo de vida em Nova York. Seu programa defendia o congelamento de aluguéis em imóveis com aluguel controlado, a construção de moradias populares, o aumento do salário mínimo para US$ 30 por hora (cerca de R$ 161,93 na cotação atual), transporte público gratuito e a elevação de impostos para os mais ricos.

LEIA TAMBÉM: Avião da UPS cai após decolar nos EUA

Com uma forte presença nas redes sociais e o apoio de milhares de voluntários e pequenas doações, o candidato venceu as primárias democratas em junho, superando Cuomo por quase 13 pontos. O ex-governador tentou uma candidatura independente após sua derrota, mas não conseguiu reverter as pesquisas que apontavam vantagem consistente de Mamdani.





Reação de Trump e de conservadores

O presidente Donald Trump criticou Mamdani durante toda a campanha e chegou a apoiar Cuomo na véspera da eleição. “ Se Mamdani vencer, será altamente improvável que a cidade receba fundos federais além do mínimo exigido ”, escreveu o presidente na rede Truth Social. “ Quer você goste de Andrew Cuomo ou não, não há escolha. Você deve votar nele .”

Trump, em outra publicação, atribuiu as derrotas republicanas à ausência de seu nome nas urnas e às políticas de fechamento de governo, escrevendo: “‘ Trump não estava na cédula e o fechamento foram as duas razões pelas quais os republicanos perderam as eleições esta noite’, segundo os pesquisadores ”.