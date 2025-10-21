Pixabay Mulher incendeia prédio ao tentar matar barata com lança-chamas, e vizinha morre na Coreia do Sul

A polícia da Coreia do Sul pediu a prisão de uma mulher após ela causar um incêndio fatal ao tentar queimar uma barata com um maçarico improvisado. O caso ocorreu na cidade de Osan, ao norte do país, e deixou uma pessoa morta e oito feridas.

A mulher, de cerca de 20 anos, teria usado um spray inflamável e um isqueiro para eliminar o inseto dentro de seu apartamento, segundo informações da BBC. As chamas se espalharam e atingiram outros andares do prédio, que abriga lojas no térreo e 32 residências acima.

Uma das moradoras, uma cidadã chinesa de 30 anos, morreu após cair da janela enquanto tentava escapar do fogo. Ela e o marido conseguiram salvar o bebê de dois meses ao entregá-lo pela janela para um vizinho no prédio ao lado, mas, ao tentar sair em seguida, a mulher perdeu o equilíbrio e caiu.

Segundo a polícia, o casal tentou fugir pela janela porque a fumaça densa bloqueou as escadas do edifício. O marido conseguiu escapar e sobreviveu. Outras oito pessoas foram hospitalizadas por inalar fumaça.





As autoridades informaram que a mulher que causou o incêndio será indiciada por negligência e homicídio culposo, já que o fogo começou dentro de seu apartamento. Ela admitiu à polícia que já havia usado o mesmo método em outras ocasiões para matar insetos.