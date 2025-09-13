Divulgação Avião da empresa United Airlines





Um voo da United Airlines com destino a Cebu, nas Filipinas, precisou realizar um pouso de emergência no aeroporto de Kansai, no oeste do Japão, na noite desta sexta-feira (12), após um alarme de incêndio no compartimento de carga soar na cabine. As informações são da agência turca Anadolu.

O Boeing 737 transportava 141 passageiros e tripulantes e pousou às 19h08 (horário local), segundo a agência Kyodo News.

Todos foram evacuados por meio de escorregadores de emergência, mas duas passageiras tiveram ferimentos leves e foram levadas ao hospital.

Ainda não está confirmado se chegou a haver fogo no compartimento de carga. O incidente levou ao fechamento temporário das duas pistas do aeroporto; uma delas foi reaberta posteriormente.