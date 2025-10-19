Reprodução/redes sociais Mulher acertou números da loteria com a ajuda do ChatGPT e ganhou R$ 800 mil –

Uma moradora da Virgínia, nos Estados Unidos, levou US$ 150 mil (aproximadamente R$ 800 mil) na loteria Powerball após usar o ChatGPT para escolher os números.

Carrie Edwards acertou quatro dos cinco dígitos principais e o número bônus da Powerball, em um sorteio realizado em 8 de setembro.

À revista People, a americana contou que não era acostumada a jogar na loteria on-line e decidiu pedir ajuda à Inteligência Artificial. "Eu disse: ‘ChatGPT, fale comigo, você tem números para mim?'", relembrou.

Edwards descobriu que tinha ganhado dois dias depois. "Estava em uma reunião e olhei para o meu celular, que dizia: ‘Por favor, receba seu prêmio da loteria’. E eu pensei: ‘Acho que é um golpe. Sei que não ganhei'", disse.

A confirmação oficial, no entanto, veio da própria loteria da Virgínia.

No dia 16 de setembro, ao receber o cheque simbólico do prêmio, Edwards anunciou que doaria todo o valor a três instituições: a Associação para Degeneração Frontotemporal (AFTD), em homenagem ao marido falecido; a Shalom Farms, que combate a insegurança alimentar; e a Sociedade de Socorro da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais, que apoia famílias de militares.





"Recebi uma dádiva e quero retribuir", disse na ocasião.