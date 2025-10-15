Google Street View Homem é achado morto há 15 anos após enchente revelar esqueleto

Um caso macabro chocou a cidade de Valência, na Espanha. A Polícia Local encontrou nosábado (12) os restos mortais de um homem que teria morrido há cerca de 15 anos dentro do próprio apartamento. O corpo só foi descoberto após uma inundação provocada pelas fortes chuvas que atingiram a região. As informações são do laSexta.

O imóvel, localizado na rua Luis Fenollet, teve o sistema de drenagem entupido, o que causou o alagamento da varanda. A água escura e com odor forte começou a escorrer para apartamentos vizinhos, o que levou os moradores a chamarem a polícia.

Quando os agentes chegaram, perceberam que não conseguiam abrir a porta, o local estava tomado por pombos, que haviam feito ninhos na entrada. A equipe precisou entrar pela janela e se deparou com uma cena impressionante: o esqueleto do morador estava caído no chão de um dos cômodos, ainda vestido e cercado pelas aves.

“Fazia muito tempo que não sabíamos nada dele” , contou Rafael, vizinho do edifício, à emissora laSexta.

Ele relatou que a descoberta começou quando notou água escorrendo pelo quarto da mãe. Ao subir até a cobertura, viu a varanda completamente alagada, o ralo estava bloqueado por um copo de plástico.

De acordo com o jornal Levante-EMV, os ossos pertencem ao dono do apartamento, que havia desaparecido sem deixar rastros. Moradores afirmam que já em 2014 sentiram um cheiro forte vindo do local, mas ninguém suspeitou que o homem estivesse morto.





O mais intrigante é que, durante todos esses anos, ninguém, nem mesmo os filhos do falecido, registrou o desaparecimento. O banco continuava cobrando as contas automaticamente, já que havia saldo suficiente na conta do homem.

A Polícia Nacional da Espanha assumiu o caso e investiga as circunstâncias da morte. A principal hipótese é de que ele tenha falecido por causas naturais, mas apenas a autópsia poderá confirmar o motivo e a data exata do óbito.