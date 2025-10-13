Reprodução Vatican Media Lula se reúne com papa Leão XIV e debate fé e desigualdade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta segunda-feira (13), no Vaticano, com o papa Leão XIV . Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo afirmou ter conversado com o pontífice sobre temas como religião, fé, a situação do Brasil e os desafios globais.

Lula contou que parabenizou o papa pela Exortação Apostólica Dilexi Te, destacando a mensagem central do documento: a inseparabilidade entre a fé e o compromisso com os mais pobres.

“Disse a ele que precisamos construir um movimento de indignação contra a desigualdade. O texto do santo padre é uma referência que deve ser conhecida e vivida por todos” , escreveu o presidente.

Eu e a Janja tivemos um excelente encontro com sua Santidade, o Papa Leão XIV, no Vaticano. Conversamos sobre religião, fé, o Brasil e os imensos desafios que temos que enfrentar no mundo. Parabenizei o Santo Padre pela Exortação Apostólica Dilexi Te e a sua mensagem de que não… pic.twitter.com/FAmhFdXLN7— Lula (@LulaOficial) October 13, 2025





Durante o diálogo, Lula também mencionou sua proximidade com líderes religiosos brasileiros, relembrando nomes como dom Paulo Evaristo Arns, dom Hélder Câmara, dom Luciano Mendes de Almeida, Pedro Casaldáliga e o atual presidente da CNBB, dom Jaime Spengler.

O encontro ainda abordou a atuação do Brasil na Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Lula destacou os avanços sociais de seu governo, ressaltando que o país voltou a sair do Mapa da Fome em pouco mais de dois anos e meio de gestão.

Em outro momento, o presidente convidou Leão XIV a participar da COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que será realizada em novembro de 2025, em Belém (PA). “Expliquei a importância de sediar o evento no coração da Amazônia”, relatou. O papa, no entanto, informou que não poderá comparecer devido ao Jubileu, mas prometeu enviar representantes do Vaticano à conferência.

Lula também comentou sobre a possibilidade de uma visita papal ao Brasil, ainda sem data definida.

“Ficamos felizes em saber que sua santidade pretende vir ao nosso país no momento oportuno. Será recebido com o carinho e a fé do povo brasileiro”, afirmou.





O presidente aproveitou para destacar a devoção popular manifestada nas celebrações do Círio de Nazaré e do Dia de Nossa Senhora Aparecida, que aconteceram recentemente.

“Essas festas demonstram a força da fé que une o povo brasileiro” , completou.

A reunião contou com a presença da primeira-dama Janja da Silva, e dos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura).