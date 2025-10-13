Gabinete do Presidente Isaac Herzog/Reprodução Medalha Presidencial de Honra de Israel

O presidente de Israel, Isaac Herzog, anunciou nesta segunda-feira (13) que concederá ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Medalha Presidencial de Honra de Israel, em reconhecimento por sua atuação no acordo de cessar-fogo em Gaza e pela libertação de reféns.

Ainda segundo o gabinete do presidente israelense, a honraria também destaca o apoio contínuo de Trump ao Estado de Israel e seus esforços para promover a paz no Oriente Médio.

A cerimônia de entrega ocorrerá nos próximos meses, em data e local ainda a serem definidos, informou o gabinete presidencial. O anúncio foi feito durante um encontro entre Herzog e Trump no Knesset, o parlamento israelense, em Jerusalém.

Reconhecimento por “contribuição excepcional”

Em nota, o gabinete de Herzog afirmou que Trump receberá a medalha “ em reconhecimento por seu papel na conquista de um acordo histórico que avançou na libertação dos reféns e no fim da guerra ”.

O comunicado acrescenta que a homenagem reconhece também “ sua contribuição singular à segurança de Israel, ao bem-estar de seus cidadãos e ao avanço de uma era de paz e cooperação na região ”.

Herzog declarou que o legado de Trump “ será lembrado por gerações pelo Estado de Israel e pelo povo judeu ”. Ele citou a criação dos Acordos de Abraão, que ampliaram as relações diplomáticas de Israel no Oriente Médio, e destacou ações como “ os dois acordos históricos que trouxeram nossos queridos reféns de volta e salvaram incontáveis vidas, além do ataque decisivo ao programa nuclear iraniano ”.

“ Por meio de seus esforços incansáveis, o presidente Trump não apenas ajudou a trazer nossos entes queridos para casa, mas também lançou as bases de uma nova era no Oriente Médio, baseada em segurança, cooperação e genuína esperança por um futuro pacífico ”, acrescentou o presidente israelense.





A mais alta condecoração civil israelense

Instituída em 2012 pelo então presidente Shimon Peres, a Medalha Presidencial de Honra é concedida a pessoas ou organizações que tenham feito “ contribuição extraordinária ao Estado de Israel ou à humanidade ”.

Entre os homenageados anteriores estão o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, a ex-chanceler alemã Angela Merkel e o Nobel da Paz Elie Wiesel.

Após um período de suspensão durante o mandato do ex-presidente Reuven Rivlin (2014–2021), Herzog retomou a concessão da honraria e criou um comitê consultivo para analisar indicações.