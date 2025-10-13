Casa Branca/Reprodução Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, mediou o conflito entre Israel e Hamas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o acordo de cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns “ pode ser a maior coisa em que já estive envolvido ”. As informações são do portal Axios

Trump disse que sua mensagem na Knesset, prevista para esta segunda-feira, será de “ amor e paz para sempre ” e destacou que ataques contra o Irã em junho, que ele autorizou brevemente a participação dos EUA, prepararam o terreno para o acordo ao enfraquecer um dos principais apoiadores do Hamas.

Segundo ele, a suspensão do que chamou de “ nuvem negra ” sobre o programa nuclear iraniano, que estaria a semanas de produzir uma bomba, ajudou a aproximar mais países árabes para pressionar pela negociação, segundo o Canal 12 de Israel.

Durante o sábado à noite, Trump acompanhou partes do comício na Praça dos Reféns, onde seu enviado especial Steve Witkoff, a filha Ivanka Trump e o genro Jared Kushner falaram. “ Foi um comício incrível. Foi algo ótimo. Todos ficaram animados ”, afirmou o presidente, segundo o portal Axios.

Compromissos no Oriente médio

O presidente também demonstrou entusiasmo com a conferência de paz prevista para ocorrer no Egito após sua visita a Israel, elogiando a presença do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.





Trump ainda comentou não saber o motivo da ausência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas ressaltou que o Egito ficou responsável pelos convites.