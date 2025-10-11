Divulgação/Casa Branca Trump e Netanyahu

A visita do presidente dos Estados Unidos Donald Trump a Israel, prevista para a próxima segunda-feira, deve durar cerca de quatro horas e incluir compromissos políticos e humanitários, de acordo com informações do Canal 12 israelense.

Segundo o cronograma divulgado pela emissora, Trump deve aterrissar no Aeroporto Ben Gurion às 9h20 e deixar o país por volta das 13h.

Logo após a chegada, está prevista uma recepção protocolar no aeroporto. Em seguida, o republicano seguirá para o Knesset (parlamento de Israel), onde fará um discurso ao plenário às 11h.

Antes de subir à tribuna, Trump deve ter uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, realizada no gabinete do premiê dentro do Parlamento israelense.

A agenda incluirá ainda um encontro com familiares de israelenses mantidos reféns, marcado para ocorrer no Salão Chagall, também no Knesset.

Mais compromissos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve participar de uma cúpula internacional sobre Gaza na semana que vem, em Sharm el-Sheikh, Egito.

O encontro, organizado pelo presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi, reunirá líderes árabes, muçulmanos e europeus para apoiar a implementação do plano de paz de Trump, centrado na fase inicial do cessar-fogo entre Israel e Hamas.

O anúncio da cúpula ocorre após a formalização do acordo da “fase um” do plano de paz, confirmada por Trump na última quinta-feira (9). O pacto prevê a liberação de 48 reféns israelenses em Gaza em troca da libertação de cerca de 1.700 prisioneiros palestinos, incluindo crianças e mulheres detidas.