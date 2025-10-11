Divulgação/Centro Internacional de Arqueologia Subaquática A equipe de pesquisa identificou diferentes partes do naufrágio

Um navio romano de quase dois mil anos em estado de conservação quase intacto foi encontrado na Baía de Barbir, próximo a Sukošan, na Croácia. A descoberta dos arqueólogos do Centro Internacional de Arqueologia Subaquática, em Zadar, foi divulgada no final de setembro.

A embarcação foi encontrada após cinco anos de escavações iniciadas em 2020, quando mergulhadores detectaram uma prancha com prego metálico nas imediações.

Com cerca de 13 metros de comprimento por 3,5 metros de largura, o navio data do primeiro e segundo século d.C., durante o reinado do imperador Trajano. A hipótese, segundo os pesquisadores, é de que ele tenha naufragado devido a uma tempestade que o lançou contra a costa.

Divulgação/Centro Internacional de Arqueologia Subaquática Arqueólogos descobrem navio romano de 2 mil anos surpreendentemente preservado na Croácia

A escavação foi conduzida em colaboração com equipes da Universidade Nicolau Copérnico, na Polônia; do Instituto Max Planck, na Alemanha; da Universidade de Aix-Marselha, na França; e das empresas de arqueologia subaquática Ipso Facto (França) e NavArchos (Croácia). Técnicas avançadas de fotogrametria e modelagem 3D permitiram registrar cada detalhe da estrutura.

Segundo a equipe, a quilha, as pranchas e partes da estrutura superior estão praticamente intactas sob a areia, algumas tábuas "parecem recém-esculpidas".

Entre os achados, estão fragmentos de cerâmica, vidro e moedas, que indicam que o navio integrava rotas comerciais do Mediterrâneo. Além disso, há dois jarros completos e centenas de caroços de azeitona.

Em vez de ser removida do fundo do mar, a embarcação será preservada no local, coberta por uma membrana especial e novamente enterrada. Uma reconstrução em escala reduzida será exibida ao público.