Shealah Craighead/Casa Branca Trump afirmou em diferentes ocasiões que deveria receber o prêmio

O Prêmio Nobel da Paz vai anunciar o vencedor da edição de 2025 nesta sexta-feira (10), em Oslo, na Noruega, pelo Comitê Norueguês do Nobel. Neste ano, foram indicadas 244 pessoas e 94 organizações e, entre elas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nos últimos meses, o norte-americano vem afirmando que deveria receber o prêmio por supostamente resolver conflitos globais. No entanto, especialistas dizem que é improvável que ele ganhe.

Chances pequenas

Especialistas e observadores d e longa data do Nobel disseram à agência internacional AP News que as perspectivas de Donald Trump ser contemplado com o prêmio continuam remotas, apesar de conseguir uma série de indicações de alto nível e algumas intervenções notáveis ​​em política externa pelas quais ele assumiu o crédito pessoal.

Para definir o vencedor, o Comitê Norueguês do Nobel normalmente se concentra na durabilidade da paz, na promoção da fraternidade internacional e no trabalho silencioso de instituições que fortalecem esses objetivos, explica a agência.

Também é citado que o próprio histórico de Trump pode o prejudicar, uma vez que o presidente demonstra um desdém por instituições multilaterais e descaso pelas preocupações com as mudanças climáticas.

Trump e o Nobel

Divulgação O Prêmio Nobel contempla as áreas de Física, Química, Medicina, Literatura, Paz e Economia





O presidente dos EUA tem buscado repetidamente os holofotes do Nobel desde seu primeiro mandato, tendo dito mais recentemente na última Assembleia Geral da ONU que "dizem" que ele "deveria receber o Prêmio Nobel da Paz". Trump afirma ter encerrado sete guerras, o que é contestado pela imprensa internacional.

"Todos dizem que eu deveria ganhar o Nobel da Paz por cada uma dessas conquistas. (...) O que me importa não é ganhar prêmios, é salvar vidas" , disse na ONU.

Para este ano, não há confirmação de que o nome de Donald Trump esteja sendo considerado nas reuniões sigilosas do comitê do Nobel, formado por cinco membros indicados pelo Parlamento da Noruega.

Ele já foi indicado várias vezes desde 2018, tanto por americanos quanto por políticos estrangeiros. Em dezembro, a deputada republicana Claudia Tenney formalizou uma nova indicação, alegando que o presidente merecia o prêmio por seu papel na mediação dos Acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel e países árabes em 2020.

Já as indicações feitas pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e pelo governo do Paquistão foram enviadas após o prazo final de 1º de fevereiro e, portanto, não devem ser consideradas para o Nobel de 2025.





Pressão política

O comitê do Nobel enfrentou fortes críticas em 2009, quando concedeu o prêmio ao então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apenas nove meses após o início de seu mandato. À época, muitos argumentaram que o democrata ainda não havia tido tempo suficiente para promover mudanças que justificassem o reconhecimento.

Agora, a postura aberta e confiante de Donald Trump sobre a possibilidade de receber o prêmio pode jogar contra ele, avalia Nina Græger, diretora do Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo, à AP News. Segundo ela, o comitê costuma evitar qualquer impressão de que está cedendo à pressão política.

As chances de Trump vencer neste ano são baixas, afirmou a diretora. “Sua retórica não transmite uma mensagem de paz”, resumiu.