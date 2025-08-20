Ordem dos Economistas do Brasil A Articulação da Indicação de Javier Milei ao Nobel

Neste momento desafiador em que o Brasil se vê sob um governo declaradamente socialista comprometido com o projeto de poder do Foro de São Paulo; é, através da articulação de seu conselheiro Héctor Trabucco, que a Ordem dos Economistas do Brasil (OEB), com o apoio do Instituto do Capitalismo Humanista, se coloca como trincheira central da defesa latino-americana das forças livres de mercado.

O consultor argentino Héctor Trabucco é uma figura de relevo no cenário institucional latino-americano. Sua trajetória o posiciona como ponte estratégica entre Brasil e Argentina na aceleração de negócios, na construção de ecossistemas de inovação e na promoção da liberdade econômica no continente.

Engenheiro industrial formado pelo Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) e com MBA pela Universidad del CEMA, construiu sólida carreira em posições de liderança em multinacionais como ExxonMobil e Fluke Corporation. Foi Presidente Regional da Gilbarco Veeder-Root e, posteriormente, Vice-Presidente e Diretor-Geral da Dover Fueling Solutions (DFS) para a América Latina.

É cofundador da Gonew, eplataforma de educação executiva voltada à governança corporativa, inovação e inteligência artificial, e da aceleradora Altura.vc. Participa ativamente da formação de líderes e do fomento a startups de alto impacto. Atua como docente na Universidad del CEMA (UCEMA) e na própria Gonew, unindo o campo acadêmico à prática empresarial.

Como membro do conselho da OEB, Trabucco assumiu o papel estratégico de articulador da indicação de Javier Milei ao Prêmio Nobel de Economia.

Esse movimento, articulado no âmbito da OEB, não é gesto protocolar ou mera homenagem. Se concretizado, representará ato de afirmação continental em defesa da liberdade econômica, hoje ameaçada no Brasil, onde o governo avança nitidamente em direção a um modelo de inspiração socialista.

Sob a presidência do Professor Manuel Enriquez Garcia, da FEA/USP, cabeça coroada da ciência econômica nacional, a OEB trata essa articulação com rigor e responsabilidade. A OEB reconhece em Javier Milei não apenas o chefe de Estado que ousou enfrentar décadas de estagnação, inflação crônica e intervencionismo estatal na Argentina; mas também o economista que, a partir de convicções liberais firmes, implementou reformas estruturais capazes de recolocar seu país nos trilhos da liberdade econômica e da prosperidade.

Não por acaso, a OEB, em consórcio com o Instituto do Capitalismo Humanista, já conferiu a Milei o título de Economista do Ano de 2025.

Essa aproximação, de forma inequívoca, expressa a crença da OEB de que a prosperidade das nações repousa sobre o capitalismo humanista: modelo que se fundamenta na livre iniciativa, na concorrência e na responsabilidade fiscal, sem abdicar do compromisso de construir uma sociedade livre, justa e solidária, desenvolvida, erradicadora da pobreza e da marginalização, redutora das desigualdades e promotora do bem comum.

Nesse contexto, Trabucco emerge como artífice institucional dessa articulação histórica. Sua contribuição consiste em mediar a ponte entre a OEB e a presidência argentina, consolidando um movimento de integração continental em defesa da liberdade econômica sustentada por valores humanistas.

O simbolismo é inequívoco: enquanto o governo brasileiro insiste em repetir as fórmulas falidas do socialismo

com estatismo, descontrole fiscal, aumento da carga tributária e sufocamento da iniciativa privada; a OEB, por meio da articulação de Trabucco, mostra ao mundo que a América Latina possui lideranças dispostas a sustentar os valores do livre mercado com justiça social, resistindo à derrocada populista que ameaça a região.

Se Javier Milei vier a ser efetivamente indicado e, sobretudo, reconhecido com o Nobel de Economia, a história registrará não apenas o triunfo de um presidente reformador, mas também a marca indelével da luta da OEB e do Instituto do Capitalismo Humanista, em projetar no cenário internacional a voz de uma América Latina que não se rende ao socialismo e que insiste em afirmar a liberdade econômica com capitalismo humanista como fundamento da verdadeira democracia.

Deus te abençoe, Héctor. Tal como ele, grandes personalidades se levantarão, vem conosco!

Ricardo Sayeg

Jornalista. Jurista Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito. Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUC-SP e do Curso de Recuperação de Empresas do Insper. Doutor e Mestre em Direito Comercial. Oficial da Ordem do Rio Branco. Presidente do Instituto do Capitalismo Humanista. Presidente da Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP. Presidente da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco Guardiões do Graal.