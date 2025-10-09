Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva em SP

Uma nova frente fria mudou o tempo em boa parte do país e deve manter a chuva e o frio no Sudeste nos próximos dias.

Em São Paulo, a quinta-feira (9) será de tempo nublado e chuva fraca, com temperaturas entre 13 °C e 16 °C. A previsão é que o clima siga úmido e frio até o fim da semana.



No Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais, o céu também fica encoberto, com possibilidade de garoas ao longo do dia. Já no Espírito Santo, o sol ainda aparece entre nuvens, mas pode chover em algumas cidades do litoral.



No Sul do país, o tempo continua instável, principalmente entre Santa Catarina e o Paraná, onde há risco de chuva forte. Em Curitiba, o frio predomina e a máxima não deve passar dos 13 °C.



No Centro-Oeste, o calor continua. A chuva aparece apenas no norte de Mato Grosso, vinda da Amazônia. Nas outras áreas, o tempo seco e as temperaturas acima dos 30 °C seguem marcando presença.



No Norte, temporais voltam a atingir Roraima, Amazonas e Pará, após semanas de seca. Já no Tocantins, pode chover em alguns pontos, mas o calor de quase 40 °C continua.



No Nordeste, o cenário muda pouco: chuvas rápidas no litoral e tempo quente e seco no interior.





