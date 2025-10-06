Foto: Divulgação/Vice-presidência da República Vice-presidente falou sobre conversa entre Lula e Trump

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) classificou como “muito positiva” a videoconferência entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada na segunda-feira (6).

Segundo ele, o diálogo superou as expectativas e deve abrir caminho para novas rodadas de negociação entre os dois países.

“Foi muito positiva. Como o presidente Trump reiterou, houve uma boa química, uma conversa proveitosa, e agora teremos os desdobramentos, com novas conversas entre o presidente Lula e o presidente Trump” , afirmou Alckmin em entrevista coletiva.

Ele informou que os dois líderes trocaram contatos pessoais e designaram interlocutores diretos para dar sequência às tratativas.

Pelo lado americano, Trump nomeou o secretário de Estado, Marco Rubio, como responsável pelo diálogo com o governo brasileiro.

O vice-presidente destacou que o encontro ocorreu em tom amistoso e com foco em temas econômicos.





Lula, segundo Alckmin, reforçou a disposição do Brasil em manter o diálogo e lembrou que a relação bilateral entre os dois países soma mais de dois séculos.

Durante a conversa, o presidente brasileiro defendeu a revisão das tarifas adicionais sobre o aço nacional, que, de acordo com Alckmin, ultrapassam 40%.

“Entre os países do G20, só três — Estados Unidos, Reino Unido e Austrália — ainda mantêm uma tarifa extra sobre o aço brasileiro. Então, não há nenhuma razão para essa sobretaxa continuar” , disse.

Questionado sobre a possibilidade de redução dessas tarifas no curto prazo, Alckmin respondeu que a reunião foi “extremamente positiva” e que os próximos passos ainda serão definidos.

Ele também confirmou que o tema das sanções a ministros brasileiros foi abordado por Lula, que pediu a reavaliação das restrições de vistos impostas por Washington.

Novo encontro deve ocorrer

Alckmin demonstrou otimismo sobre negociações com os EUA





Segundo Alckmin, a videoconferência durou cerca de 30 minutos e foi marcada por um clima de cooperação.

“Estamos muito otimistas de que avançaremos para uma relação de ‘ganha-ganha’, com investimentos recíprocos e o equacionamento da questão tarifária” , afirmou.

Ainda não há data para um novo encontro entre os presidentes. O diálogo marcou o primeiro contato formal entre Lula e Trump desde o retorno do americano à Casa Branca.