Fellipe Sampaio / STF Para o PGR, a "escala delitiva" de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo pode levar a novos desdobramentos na investigação

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, informou nesta segunda-feira (22) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a denúncia apresentada contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o blogueiro Paulo Figueiredo não encerra as investigações sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil.

Gonet entendeu que ambos articulam a adoção de sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, os ministros da Corte e outras autoridades do governo.

Para o PGR, “a escala delitiva” dos acusados pode ter desdobramentos na investigação.

"A denúncia não encerra o alcance subjetivo final da persecução penal, nem impede que, à vista de novas descobertas investigativas, inclusive durante a instrução da causa, e da escalada delitiva, sejam produzidos outros desdobramentos de ordem persecutória”, disse o procurador.

(*) Com informações da PGR e da Agência Brasil