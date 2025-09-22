O procurador-geral da República, Paulo Gonet, informou nesta segunda-feira (22) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a denúncia apresentada contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o blogueiro Paulo Figueiredo não encerra as investigações sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil.
Gonet entendeu que ambos articulam a adoção de sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, os ministros da Corte e outras autoridades do governo.
Para o PGR, “a escala delitiva” dos acusados pode ter desdobramentos na investigação.
"A denúncia não encerra o alcance subjetivo final da persecução penal, nem impede que, à vista de novas descobertas investigativas, inclusive durante a instrução da causa, e da escalada delitiva, sejam produzidos outros desdobramentos de ordem persecutória”, disse o procurador.
(*) Com informações da PGR e da Agência Brasil