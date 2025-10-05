Reprodução/Washington Post Guarda Nacional foi enviada a Chicago após aumento de protestos

O presidente dos EUA, Donald Trump, autorizou o envio de 300 soldados da Guarda Nacional para Chicago, em Illinois, neste sábado (04). A medida foi tomada após escaladas de tensões entre manifestantes e agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) na cidade.

Uma mulher foi baleada durante uma operação do Serviço, episódio que desencadeou protestos e confrontos com agentes federais, informou o jornal Washington Post.

Segundo o governo estadunidense, os guardas vão atuar na proteção de autoridades e ativos federais. O governador de Illinois, JB Pritzker, criticou a medida e disse que havia sido pressionado para tomar a decisão antes do presidente.

Aumento de tensões

Reprodução/X Carros da polícia incendiados em Los Angeles durante protestos contra o ICE





Segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS), agentes federais abriram “tiros defensivos” após serem cercados por dez veículos e sofrerem uma tentativa de atropelamento durante uma operação na zona sudoeste de Chicago.

Pritzker afirmou que o governo federal lhe impôs um “ultimato” para que as tropas estaduais fossem mobilizadas, sob pena de intervenção direta de Washington. “Essa ação nunca foi sobre segurança. É sobre controle”, criticou o governador, que classificou a decisão de Trump como uma “encenação fabricada” para fins políticos.

A Casa Branca justificou a medida como necessária para proteger agentes federais e declarou que Trump “não fechará os olhos para a criminalidade que assola as cidades americanas”.

Decisão judicial sobre Portland

Paralelamente, um juiz federal impediu o governo Trump de enviar tropas da Guarda Nacional a Portland, no Oregon, após o estado argumentar que a ação violaria a Constituição americana. A cidade também tem registrado protestos contra ações do ICE na detenção de imigrantes.

Situação semelhante já havia ocorrido na Califórnia, onde o então presidente federalizou 4 mil membros da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais para conter protestos contra operações do ICE. Assim como em Portland, uma decisão judicial apontou ilegalidade.





Em agosto deste ano, Trump também interviu na segurança de Washington D.C., após afirmar que "o crime está fora de controle" na capital.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou que novas equipes de “operações especiais” serão enviadas a Chicago nos próximos dias. Desde o início das operações intensificadas do governo Trump, centenas de prisões relacionadas à imigração foram registradas na cidade, aumentando a tensão entre a comunidade local e as autoridades federais.