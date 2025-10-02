William Warby Estátua da Liberdade vista da balsa Circle Line

O governo dos Estados Unidos entrou no segundo dia de paralisação nesta quinta-feira (02), após o Congresso não aprovar o orçamento federal, o que já afeta cerca de 750 mil funcionários e serviços públicos essenciais em todo o país.

O impasse ocorre porque os democratas exigem a manutenção de recursos para o programa de saúde conhecido como Obamacare, que reduz custos de planos de saúde para milhões de estadunidenses, enquanto o presidente Donald Trump e aliados republicanos propõem discutir o tema posteriormente.

O orçamento precisava ser aprovado até 23h59 de 30 de setembro, mas o Senado, com 53 cadeiras republicanas, não tem votos suficientes para aprovar a proposta sozinho; novas votações devem ocorrer apenas no fim de semana.

Escritórios do governo estão fechados, e serviços como educação e meio ambiente terão funcionamento reduzido. A Casa Branca determinou que agências preparem cortes permanentes , e parte dos funcionários afastados pode ser demitida.

Monumentos como o Washington Monument estão fechados, enquanto a Estátua da Liberdade continua aberta, mas depende de recursos estaduais caso o financiamento acabe.

A Instituição Smithsonian seguirá aberta pelo menos até segunda-feira (06), e o Serviço Nacional de Parques tentará manter abertos o máximo possível dos mais de 400 parques e locais de visitação.

No Departamento de Segurança Interna, agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) continuarão trabalhando, embora mais de 14 mil funcionários estejam em licença.

Na Administração Federal de Aviação, 11 mil trabalhadores foram enviados para casa, enquanto 13 mil controladores de tráfego aéreo deverão trabalhar sem pagamento.

Serviços como aposentadorias, benefícios de invalidez, programas de assistência alimentar e o Serviço Postal continuarão funcionando. Tribunais federais e a Receita Federal podem ter operações limitadas se a paralisação se prolongar.

Acusações entre partidos

Republicanos culpam os democratas pela paralisação, enquanto a oposição acusa Trump de agir de forma instável e se recusar a negociar um acordo bipartidário.

Segundo levantamento do The New York Times, 26% dos eleitores responsabilizariam Trump e os republicanos, 19% os democratas e 33% ambos os partidos. Cerca de dois terços dos eleitores acreditam que os democratas não deveriam paralisar o governo mesmo que suas demandas não fossem atendidas.





Serviços que permanecem

Cerca de 2 milhões de militares continuarão em seus postos, e contratos fechados antes do início da paralisação seguem válidos. O Departamento de Guerra poderá solicitar suprimentos para garantir a segurança nacional.

Agentes do FBI, da Guarda Nacional e de outras forças federais seguirão trabalhando, assim como patrulhas de fronteira e fiscalização de imigração.

A paralisação também pode atrasar a divulgação de dados econômicos importantes, afetando políticas públicas, investidores e serviços para pequenas empresas.