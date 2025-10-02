Reprodução/PETA Professora é investigada por dar filhote de gato para cobra se alimentar

As autoridades do Texas, nos Estados Unidos, investigam uma professora de ensino médio acusada de alimentar uma cobra com um filhote de gato doente durante uma aula. O caso ocorreu na Escola de Ensino Médio Alvord, e a identidade da educadora não foi divulgada.



De acordo com a organização Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (PETA), a professora levou quatro filhotes de sua própria gata para a escola e utilizou um deles como alimento para o animal. Uma estudante, abalada com a cena, levou os outros três filhotes para casa, mas todos acabaram morrendo.



A PETA enviou uma carta ao distrito escolar pedindo que o uso de animais vivos em atividades escolares seja proibido e que o caso seja tratado como crime. A entidade afirmou que o episódio expôs os alunos a uma situação “dolorosa e traumática” e defendeu a abertura de uma investigação formal.



Ainda segundo a denúncia, a professora teria dito a uma das estudantes que possuía outra gata prenha em casa e que os filhotes também estavam sendo oferecidos como alimento às cobras. “Você não pode salvar todos eles” , teria declarado a educadora.



Até o momento, o distrito escolar de Alvord não se pronunciou publicamente sobre a investigação.