As autoridades do Texas, nos Estados Unidos, investigam uma professora de ensino médio acusada de alimentar uma cobra com um filhote de gato doente durante uma aula. O caso ocorreu na Escola de Ensino Médio Alvord, e a identidade da educadora não foi divulgada.
De acordo com a organização Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (PETA), a professora levou quatro filhotes de sua própria gata para a escola e utilizou um deles como alimento para o animal. Uma estudante, abalada com a cena, levou os outros três filhotes para casa, mas todos acabaram morrendo.
A PETA enviou uma carta ao distrito escolar pedindo que o uso de animais vivos em atividades escolares seja proibido e que o caso seja tratado como crime. A entidade afirmou que o episódio expôs os alunos a uma situação “dolorosa e traumática” e defendeu a abertura de uma investigação formal.
Ainda segundo a denúncia, a professora teria dito a uma das estudantes que possuía outra gata prenha em casa e que os filhotes também estavam sendo oferecidos como alimento às cobras. “Você não pode salvar todos eles” , teria declarado a educadora.
Até o momento, o distrito escolar de Alvord não se pronunciou publicamente sobre a investigação.