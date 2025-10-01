Reprodução/CCR Sorocabana Praça física de pedágio desativada na rodovia Raposo Tavares

A cobrança de tarifa nos pórticos de pedágio eletrônico Siga Fácil na rodovia Raposo Tavares (SP-270) começou nesta quarta-feira (1º). Com o início do novo sistema, quem trafegar pela rodovia tem duas formas de pagamento.

Os clientes com TAG, além de possuírem descontos, continuam tendo a cobrança automática na fatura. Já o que não possuem o dispositivo, podem efetuar o autopagamento em até 30 dias nos canais da concessionária.



O novo sistema substitui as praças físicas de pedágio da Raposo Tavares localizadas no km 47,5 em São Roque, km 79,1 em Alumínio e no km 111,8 em Araçoiaba da Serra. Eles deixaram de operar e realizar a cobrança.



Os pórticos de pedágio eletrônico que substituem as praças foram instalados nos quilômetros 48 em São Roque (R$ 5,05 em cada sentido), km 83 em Sorocaba (R$ 4,95 em cada sentido) e km 111 em Araçoiaba da Serra (R$ 4,20 por sentido).



De acordo com a concessionária Sorocabana, responsável pela via, os novos dispositivos identificam automaticamente as placas ou TAGs dos veículos, sem a necessidade de paradas.



Desativação das praças físicas



A concessionária está reforçando a orientação de segurança para quem passa pelas praças físicas, que foram desativadas e serão demolidas em até seis meses.



"A partir de agora, estas estruturas passam a ser áreas de passagem livre, sem cobrança de tarifa, devidamente sinalizadas para orientar motoristas sobre a velocidade e o fluxo seguro de tráfego", enfatiza, em comunicado.

Ainda segundo a CCR Sorocabana, a mudança garantirá uma rodovia sem barreiras físicas (sem cabine), com mais fluidez, segurança e sustentabilidade, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso da da concessionária em oferecer uma comunicação clara e próxima de todos os motoristas.



Como pagar



O motorista que utiliza TAG no veículo conta com a forma de pagamento mais prática e econômica: todas as passagens são registradas automaticamente na fatura da operadora contratada.

Além da comodidade de não precisar acessar canais digitais, o cliente garante os benefícios de desconto: DBT (Desconto Básico de Tarifa): 5% de desconto em todas as passagens, e DUF (Desconto de Usuário Frequente), até 20% adicionais de desconto para veículos leves que circulam repetidas vezes no mesmo pórtico, dentro de um mês.





Os motoristas que ainda não possuem TAG podem pagar de forma simples e digital, em até 30 dias após a passagem pelo pórtico.



O pagamento pode ser feito nos canais de autoatendimento no site da concessionária; no aplicativo CCR Rodovias ou no whatsApp (ChatBot oficial).



Nesses canais, o motorista pode consultar débitos vinculados à placa do veículo e pagar por Pix ou cartão de crédito.



As motocicletas são isentas de cobrança.