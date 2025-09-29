Reprodução/Youtube Tufão atinge Vietnã e deixa ao menos oito mortos e 17 desaparecidos

Pelo menos oito pessoas morreram e 17 estão desaparecidas após o tufão Bualoi atingir a costa do Vietnã nesta segunda-feira (29). Os ventos fortes combinados com chuva danificaram casas, cortaram o fornecimento de energia e inundaram estradas antes da tempestade perder força e ir em direção ao Laos. As informações foram divulgadas pela Agência de Notícias do Vietnã.

O fenômeno percorreu a costa centro-norte do país antes de atingir o continente na manhã de hoje. O resultado: várias ondas de até oito metros de altura, segundo a agência meteorológica nacional.

Uma pessoa morreu após ser atingida pela enchente na cidade de Hue, e outra foi morta pela queda de uma árvore na província de Thanh Hoa, informou a Agência de Gerenciamento de Desastres. As outras mortes não foram detalhadas.

Ao menos 17 pescadores desapareceram no oceano após enormes ondas atingirem dois barcos na província de Quang Tri, enquanto outro barco de pesca perdeu contato durante a tempestade, informou a Agência Governamental de Gerenciamento de Desastres.

Há também sete pessoas gravemente feridas pelos destroços da tempestade na província de Ninh Binh.

"Fiquei acordado a noite toda com medo de que a porta fosse arrancada pelos ventos fortes", disse Ho Van Quynh, da província de Nghe An, à Reuters. "Já testemunhei muitas tempestades, e esta é uma das mais fortes", afirmou Nguyen Tuan Vinh.

Destruição

O tufão danificou até o momento 245 casas, inundou quase 1.400 hectares de arroz e outras plantações e cortou o acesso a diversas áreas, informou um relatório das autoridades.

Às 11h (horário local) o tufão se movia sobre a província de Nghe An em direção ao Laos, com velocidades máximas dos ventos diminuindo de 117 km/h para 74 km/h quando atingiu o solo, informou a agência meteorológica.

Nenhum dano significativo a propriedades industriais foi mencionado no relatório, embora existam algumas grandes fábricas na área de passagem do fenômeno ou próximas a ela.





Antes da chegada do tufão, o governo havia retirado mais de 28.500 pessoas, enquanto vários voos foram cancelados ou atrasados, devido ao fechamento de quatro aeroportos em províncias centrais.