Reprodução/Instagram Flávia Vasconcelos foi atropelada em Lisboa

A vaquinha criada para apoiar a família da bióloga brasileira Flávia Vasconcelos, morta em um atropelamento em Lisboa, ultrapassou R$ 120 mil em arrecadações.

A iniciativa foi organizada na plataforma Vakinha por amigos da pesquisadora e já soma contribuições de cerca de 960 pessoas.

Flávia, de 36 anos, natural do Rio de Janeiro, morreu na quinta-feira (25) ao ser atingida por um carro enquanto atravessava uma faixa de pedestres sinalizada na capital portuguesa. O Ministério da Administração Interna de Portugal confirmou que a via possuía sinalização adequada.

Doutora em ecologia, Flávia havia registrado em redes sociais viagens a mais de 50 países. Dias antes do acidente, compartilhou fotos na Costa Vicentina, em Portugal, ao lado do companheiro, Yago Bezerra.

A arrecadação foi lançada com a meta inicial de R$ 100 mil, valor previsto para cobrir o traslado do corpo para o Rio de Janeiro, o velório e as passagens da família para Portugal. Em poucos dias, o montante arrecadado chegou a R$ 122.240,26.





Família está em Lisboa

A organizadora da campanha, a amiga Priscila Justo, divulgou mensagem destacando a necessidade de auxílio para viabilizar os procedimentos.

Até este sábado (27), o traslado do corpo ainda não havia sido concluído, e a família permanece em Lisboa para cumprir as exigências legais. A campanha continua aberta para possíveis despesas adicionais.