A Força Aérea Portuguesa recebeu as primeiras aeronaves A-29N Super Tucano produzidas no Brasil pela Embraer.

Os três primeiros aviões pousaram nas instalações da OGMA, em Alverca do Ribatejo, distrito de Lisboa, onde passarão por instalação de equipamentos necessários para atender aos padrões operacionais da OTAN e de Portugal.

As entregas fazem parte de um contrato para a aquisição de 12 unidades do A-29N, nova variante do modelo Super Tucano, desenvolvido para atender aos requisitos de forças aéreas internacionais.

As primeiras três aeronaves chegaram a Portugal apenas oito meses após a assinatura do contrato com a Embraer.

Segundo Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, “a aquisição dos A-29N Super Tucano reforça a confiança da FAP nos produtos Embraer. Temos certeza de que estas aeronaves contribuirão para a modernização da frota portuguesa e para uma cooperação mais ampla com a indústria local”.





O A-29 Super Tucano é utilizado em 22 forças aéreas no mundo e possui mais de 600 mil horas de voo acumuladas. A aeronave multimissão combina sistemas avançados de identificação de alvos, aviônicos HMI, sistemas de armas e comunicações integradas.

O projeto permite operação em pistas não pavimentadas e ambientes com pouca infraestrutura, oferecendo manutenção simplificada, confiabilidade elevada e baixos custos operacionais.

As aeronaves podem realizar uma variedade de missões, incluindo treinamento avançado de pilotos, apoio aéreo aproximado (CAS), patrulha aérea, interdição aérea, treinamento JTAC, IVR armado, vigilância de fronteiras, reconhecimento e escolta aérea.

A Embraer, empresa aeroespacial global com sede no Brasil, atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola.

Fundada em 1969, já entregou mais de 9 mil aeronaves e mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.

A cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A empresa é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil.