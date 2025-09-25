Reprodução/Youtube O acordo marca uma reaproximação entre Trump e Musk

O governo do presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (25) a implementação dos modelos de inteligência artificial da xAI em todas as agências federais dos Estados Unidos.

O acordo inclui o Grok 4 e o Grok 4 Fast, sistemas projetados para análise de dados, automação de processos, simulações de defesa e suporte a decisões políticas.

O comunicado foi feito por Elon Musk por volta das 15h45, horário de Brasília, em postagem na rede X.

Segundo o bilionário, a iniciativa permitirá que o governo utilize “a computação de IA mais poderosa e os modelos de IA mais capazes do mundo”, destacando que o projeto representa um “benefício para o país”.

O uso dos sistemas da xAI será irrestrito e abrange setores como defesa, saúde, educação e administração pública.

O acesso será fornecido via API, com possibilidade de integração em tempo real e capacidade de processamento avançada, segundo o comunicado.

O custo do acordo foi descrito por Musk como simbólico, 42 centavos de dólar, sem detalhamento oficial de contratos.

O acordo marca uma reaproximação entre Trump e Musk, que tiveram divergências públicas entre 2022 e 2023 sobre políticas de subsídios e inteligência artificial, mas retomaram colaboração durante a campanha eleitoral de 2024. O bilionário também contribuiu financeiramente para a campanha republicana.

A integração da xAI às agências federais busca aumentar a eficiência governamental por meio da automação de tarefas burocráticas e análise preditiva, além de acelerar o uso de IA em áreas estratégicas.





Estratégia dos EUA

A iniciativa também se insere na estratégia americana de competitividade global em inteligência artificial, com atenção especial à concorrência com a China.

Críticos do acordo destacam possíveis impactos sobre privacidade de dados, vieses nos modelos e dependência de tecnologia fornecida por uma empresa privada.

A xAI, responsável pelo Grok, já enfrentou controvérsias relacionadas a respostas sem censura em seus sistemas.