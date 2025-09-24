Reprodução/Facebook O elo entre os casos só foi estabelecido em agosto deste ano

Em dezembro de 1989, dois episódios distintos passaram a ser investigados por autoridades do Arizona e da Califórnia. No dia 12, o corpo de uma mulher de 28 anos foi encontrado por turistas na estrada Old Temple Bar, no deserto de Mohave County, a 80 quilômetros de Las Vegas.

A vítima, esfaqueada diversas vezes e deixada sem roupas, foi enterrada sem identificação, recebendo a denominação de “Jane Doe”.

Dois dias depois, em 14 de dezembro, duas meninas foram localizadas no banheiro do Colonia Park, em Oxnard, na Califórnia. Elizabeth Ramos, de 14 meses, e Jasmin Ramos, de apenas 2 meses, foram vistas pouco antes em companhia de uma mulher e dois homens.

Após o resgate, foram encaminhadas para acolhimento familiar e adotadas juntas por um casal do Condado de Ventura.

A identidade da mulher encontrada no deserto permaneceu desconhecida por mais de três décadas, apesar de tentativas de cruzamento de DNA pelo banco nacional CODIS.

VEJA MAIS: Corpo da bebê Ana Beatriz é achado no quintal da casa da família



A investigação avançou em fevereiro de 2023, quando uma parente apresentou material genético que permitiu a confirmação.

A vítima era Marina Ramos, também conhecida como Maria Ortiz, natural de Bakersfield, Califórnia. Marina havia cumprido pena por furto em junho de 1989 e, após ser solta, retirou as filhas dos cuidados de sua prima Esther.

Dias depois, deixou Bakersfield acompanhada de um homem chamado Fernando, prometendo uma nova vida em Ontario, também na Califórnia. Pouco depois, Marina foi morta e suas filhas abandonadas.

A ligação

O elo entre os casos só foi estabelecido em agosto deste ano, quando detetives localizaram Jasmin por meio de análises de DNA compatíveis com a família Ramos. Em contato com a irmã Elizabeth, exames adicionais confirmaram a ligação genética.

Jornais da época e fotografias de 1989 reforçaram a identificação das duas meninas, que desconheciam o destino da mãe. Em depoimentos recentes, ambas afirmaram que a descoberta encerra dúvidas sobre a origem familiar.

Jasmin declarou que buscava há anos respostas sobre sua história, enquanto Elizabeth relatou que a revelação trouxe compreensão sobre sentimentos de abandono na infância.





Assassinato

O assassinato de Marina Ramos permanece sem solução. Autoridades do Condado de Mohave procuram pelo homem identificado como Fernando, namorado de Marina na época. Em 2022, um esboço dele foi elaborado a partir da descrição de Esther.

Além disso, testemunhas do abandono das crianças relataram a presença de dois homens, o que amplia as linhas de investigação.