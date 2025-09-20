Reprodução "Princesinha do crime"

Rafaela Sampaio Camorim, de 27 anos, conhecida como “Princesinha do crime”, foi resgatada por dois homens armados de dentro do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) Feminino do Butantã, em São Paulo, na manhã de quinta-feira (18).

A detenta cumpria pena de 12 anos por roubo de veículos de luxo. Durante a ação, os criminosos renderam agentes penitenciárias, que estavam desarmadas, e fugiram em uma Toyota Hilux preta com Rafaela. Servidores chegaram a ser feitos reféns antes da saída do grupo.

Natural de São Bernardo do Campo, Rafaela mantinha uma imagem diferente nas redes sociais, onde afirmava ter formação em pedagogia e experiência em cargos administrativos. Fora das redes sociais, era apontada como líder de uma quadrilha especializada em furtar e revender carros de luxo. Ela foi presa em janeiro de 2022, quando cinco veículos roubados foram apreendidos em sua posse.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) afirmou que abriu procedimento interno para apurar falhas de segurança e disse colaborar com a polícia para recapturar a criminosa. A Polícia Civil investiga se outros comparsas participaram da fuga e se a quadrilha liderada por Rafaela continua em atividade.