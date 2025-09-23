Reprodução Homem é denunciado acusado de matar a mãe em BH

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou nesta segunda-feira (22) um homem de 32 anos acusado de matar a própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bonfim França, de 55 anos, em Belo Horizonte. O crime ocorreu em 18 de julho no apartamento onde os dois moravam, no bairro Santa Amélia. A informação foi confirmada pelo Portal iG ﻿.



O réu vai responder por feminicídio, com agravantes de ter sido cometido por asfixia e sem chance de defesa da vítima, além de ocultação de cadáver e fraude processual. O MPMG também pediu a manutenção da prisão preventiva e a fixação de um valor mínimo de reparação à família.



De acordo com a denúncia, o acusado teria estrangulado a mãe com um golpe conhecido como “mata-leão” após ela se recusar a pagar suas dívidas. O corpo foi levado para uma área isolada em Vespasiano, na Região Metropolitana, e só foi encontrado dois dias depois.



Segundo os promotores Cláudio Barros e Caio Bogus, que assinam a denúncia, o crime ocorreu em contexto de violência doméstica. “As investigações demonstraram um histórico de violência psicológica e patrimonial cometida pelo filho contra a mãe” , afirmaram em entrevista coletiva.



O Ministério Público também apontou que o acusado tentou atrapalhar as investigações. Ele registrou um falso boletim de ocorrência de desaparecimento e chegou a usar o computador da mãe para enviar mensagens a amigas dela, simulando que ainda estaria viva.



O caso agora seguirá para análise do Tribunal do Júri, responsável por julgar crimes dolosos contra a vida.