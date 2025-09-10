PAP/Piotr Polak O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk

A Polônia afirma ter abatidos diversos drones russos que entraram em seu território nesta quarta-feira (10), e classificou o incidente como um "ato de agressão" realizado pela Rússia durante ataques na Ucrânia.

Líderes europeus afirmaram acreditar que a Rússia está intencionalmente ampliando a guerra na Ucrânia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) discutia o episódio em reunião de emergência.

O incidente ocorreu três dias depois do maior ataque aéreo russo desde o início da invasão em que, pela primeira vez, atingiu um prédio importante do governo em Kiev, segundo a agência de notícias AP News.

Ato de agressão

Reprodução/Twitter Drones russos entraram no espaço aéreo polonês, segundo autoridades locais





O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, disse que foi a primeira vez que drones russos são abatidos em território de um estado-membro a Otan, e que o espaço aéreo polonês foi violado por várias das aeronaves não tripuladas.

"Os drones que representavam uma ameaça direta foram abatidos", disse Tusk em uma rede social.

O Ministro da Defesa, Władysław Kosiniak-Kamysz, afirmou que mais de 10 objetos cruzaram o espaço aéreo polonês, mas não especificou um número exato. Ele agradeceu ao Comando Aéreo da OTAN e à Força Aérea e Espacial Real Holandesa pelo apoio à ação com caças F-35.

Apoio da Otan

A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse que “A guerra da Rússia está se intensificando, não terminando”.

“Ontem à noite, na Polônia, assistimos à mais grave violação do espaço aéreo europeu pela Rússia desde o início da guerra, e há indícios de que foi intencional, não acidental" , acrescentou.

A Otan disse que suas defesas aéreas apoiam a Polônia, e a porta-voz-chefe da aliança, Allison Hart, disse que os 32 enviados nacionais da organização militar discutirão o assunto em uma reunião pré-planejada.

Objetos russos já haviam entrado na Polônia antes

O espaço aéreo da Polônia já havia sido violado em outras ocasiões desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, em 2022. Até esta quarta, não havia registro de uma incursão dessa magnitude nem no território polonês nem em qualquer outro país ocidental localizado no flanco leste da OTAN e da União Europeia, informou a AP News.





Em agosto, o ministro da defesa disse que um objeto voador que caiu e explodiu em um milharal no leste da Polônia foi identificado como um drone russo e chamou isso de uma provocação da Rússia.

Em março, a Polônia enviou jatos depois que um míssil russo passou brevemente pelo espaço aéreo polonês a caminho de um alvo no oeste da Ucrânia e, em 2022, um míssil que provavelmente foi disparado pela Ucrânia para interceptar um ataque russo pousou na Polônia, matando duas pessoas.