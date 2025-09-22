O novo episódio do iGuilino responde dúvidas do público.
Seu carro já foi arranhado na garagem do condomínio? Moradores do seu prédio estacionam em vagas reservadas para Pessoas com Deficiência? E o que fazer quanto pets dos vizinhos fazem sujeira nas áreas comuns?

O novo episódio da série  iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - vai responder dúvidas enviadas pelo público.


Selecionamos cinco perguntas enviadas para o nosso e-mail, que serão esclarecidas pelo advogado Marcelo Santos, mediador de conflitos com ampla experiência no contencioso no Direito Imobiliário e Direito Condominial.



Neste episódio, vamos falar sobre:

  • Moradores que alimentam gatos de rua e acabam causando transtornos em áreas comuns do condomínio;
  • Uso de película fumê em envidraçamento de fachadas;
  • Sujeira de pets em áreas comuns: pode multar?

Cada caso será analisado, e nosso convidado vai indicar qual é o caminho legal mais adeuqado para a resolução desses conflitos.

Mande sua dúvida

Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para  iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!

