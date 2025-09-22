Seu carro já foi arranhado na garagem do condomínio? Moradores do seu prédio estacionam em vagas reservadas para Pessoas com Deficiência? E o que fazer quanto pets dos vizinhos fazem sujeira nas áreas comuns?
O novo episódio da série iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - vai responder dúvidas enviadas pelo público.
Selecionamos cinco perguntas enviadas para o nosso e-mail, que serão esclarecidas pelo advogado Marcelo Santos, mediador de conflitos com ampla experiência no contencioso no Direito Imobiliário e Direito Condominial.
Neste episódio, vamos falar sobre:
- Moradores que alimentam gatos de rua e acabam causando transtornos em áreas comuns do condomínio;
- Uso de película fumê em envidraçamento de fachadas;
- Sujeira de pets em áreas comuns: pode multar?
Cada caso será analisado, e nosso convidado vai indicar qual é o caminho legal mais adeuqado para a resolução desses conflitos.
Mande sua dúvida
Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!