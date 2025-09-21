Reprodução/Wikimedia Commons Funeral de Charlie Kirk acontecerá neste domingo.

O funeral de Charlie Kirk, aliado do presidente americano Donald Trump, será realizado neste domingo (21) no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona. Os portões do estádio devem abrir às 8h (11h no Brasil) e a programação deve começar às 11h (15h no Brasil).

O estádio tem capacidade para receber pelo menos 63.000 pessoas, mas pode estender esse número para 73.000 em eventos maiores.

Segundo informações da organização Turning Point USA, fundada por Charlie e responsável pela organização do funeral, nomes proeminentes da direita americana como Trump e o vice-presidente americano JD Vance irão discursar no evento. Também são esperadas apresentações musicais de artistas cristãos como Chris Tomlin e Brandon Lake.





O evento também conta com um código de vestimenta no estilo sunday-best , que consiste em usar suas melhores roupas, com estilo mais conservador. Os tons determinados são branco, azul e vermelho, as cores da bandeira americana.

Para manter a segurança no local, será adotado um esquema de segurança rigoroso, o que, conforme a página oficial do Turning Point, deve resultar em uma espera maior do que o normal na fila.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA classificou a cerimônia como um evento de segurança de nível máximo, semelhante ao Super Bowl ou à Maratona de Nova York.

Conforme o comunicado do Turning Point, o estacionamento do evento será gratuito mas estão vetadas as entradas de pessoas com sacolas, carrinhos de bebê, cartazes ou quaisquer tipos de arma.

O funeral será transmitido ao vivo pelo perfil de Charlie Kirk no Rumble.