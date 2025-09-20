Reprodução/Instagram/@mserikakirk 0Velório de Charlie Kirk será realizado no domingo (21).

O funeral do influenciador conservador Charlie Kirk será realizado neste domingo (21) no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona. O local é a casa da equipe de futebol americano Arizona Cardinals e tem capacidade para 63.000 pessoas. A cerimônia fúnebre será aberta ao público, que precisa se cadastrar online para assistir o evento.

Entenda o caso: Vídeo: ativista aliado de Trump morre baleado em universidade

O funeral será aberto às 8h (12h no horário de brasília) e a programação oficial terá início às 11h (15h no horário de brasília).

A cerimônia vai acontecer quase duas semanas após o o aliado presidente americano, Donald Trump, ter sido assassinado durante um debate no campus da Universidade Utah Valley, no estado de Utah, nos EUA.

Quem vai assistir ao funeral

Muitas figuras influentes da direita dos Estados Unidos devem comparecer ao funeral de Charlie Kirk. Trump confirmou presença no evento no dia 11 de setembro, quando anunciou que o ativista receberá a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração civil do país. O presidente deve discursar no evento.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, que acompanhou o transporte do corpo de Kirk de Utah até o Arizona, também deve falar publicamente durante a cerimônia.

Discursarão também o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth.

Erika Kirk, viúva de Charlie, também deve discursar no funeral.

A presença de tantas figuras proeminentes da direita americana no funeral de Charlie Kirk pode significar um desafio para as autoridades do país. O Departamento de Segurança Interna informou que o esquema de segurança do evento deve ser semelhante ao do Super Bowl.

O Turning Point, responsável pela realização da cerimônia fúnebre, informou que não será permitida a entrada de pessoas com sacolas, armas de nenhuma natureza, carrinhos de bebê ou cartazes.

O funeral será transmitido ao vivo pelo perfil de Charlie Kirk no Rumble.