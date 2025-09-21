Reprodução/Fox News Polícia monitora ameaças em funeral de Charlie Kirk

Horas antes da cerimônia fúnebre de Charlie Kirk, marcada para este domingo (21) no Estádio State Farm, em Glendale, no Arizona, a cidade já vive um clima de forte tensão. Autoridades locais e federais ampliaram as medidas de segurança diante da expectativa de um grande público e da presença de autoridades de alto escalão, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O velório está marcado para se iniciar às 15h (horário de Brasília).



O Departamento de Segurança Interna (DHS) atribuiu ao evento a classificação máxima de segurança, a mesma usada em acontecimentos de grande porte como o Super Bowl. A decisão levou em conta não apenas o peso político do funeral, mas também as ameaças relatadas contra pessoas que planejam comparecer ao memorial. Segundo boletim obtido pela emissora ABC, a polícia monitora “ameaças de credibilidade desconhecida” e mantém equipes em alerta.



A cerimônia reunirá lideranças políticas, aliados e milhares de seguidores do ativista ultraconservador, morto aos 31 anos. Kirk fundou a Turning Point, organização voltada para a difusão de pautas conservadoras e da liberdade de expressão entre jovens, e se tornou uma das figuras mais influentes do movimento conservador nos Estados Unidos.



Ele foi assassinado no dia 10 de setembro, quando participava de um debate na Universidade de Utah Valley. O ativista foi atingido por um tiro no pescoço diante de centenas de pessoas. O crime provocou repercussão nacional e reforçou o debate sobre violência política no país.



Com a mobilização em torno do funeral, as autoridades preveem um dos maiores esquemas de segurança já realizados no estado.