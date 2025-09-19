Reprodução/WIKICOMMONS Juneau, noAlasca

Um turista morreu nesta terça-feira (16) após cair de uma trilha no Monte Roberts, em Juneau, no Alasca. Ele escorregou montanha abaixo e não resistiu aos ferimentos da queda, segundo autoridades locais.

A vítima foi identificada como Britain Pool, de 32 anos, vindo do Texas. Ele estava acompanhado de outro homem, cujas informações não foram divulgadas, que também caiu e sofreu ferimentos leves. As informações são do New York Times.

Segundo a Polícia Estadual do Alasca, os dois turistas estavam na cidade como passageiros de um navio de cruzeiro e decidiram fazer a trilha do Monte Roberts, considerada de dificuldade "moderada". O trajeto é popular entre visitantes e pode ser acessado por um bonde próximo ao terminal de cruzeiros.

Segundo a porta-voz da corporação, Tess Williams, os homens se enganaram e tomaram um caminho "falso", próximo ao topo do bonde. Com a neblina densa, a escuridão e o solo encharcado do local, os dois escorregaram.

O sobrevivente foi localizado 400 metros distante do percurso oficial, e Pool estava a 180 metros abaixo. Um dos caminhantes conseguiu acionar os serviços de emergência, mas o texano já estava sem vida quando as equipes chegaram.

A operação de busca contou com apoio de drones, utilizados pelo grupo voluntário Juneau Mountain Rescue. O corpo foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal do Alasca.

A organização de resgate reforçou a necessidade de trilheiros carregarem suprimentos adequados, avisarem familiares sobre seus trajetos e permanecerem apenas em rotas sinalizadas.





O caso ocorre meses após outro acidente na região. Em junho, uma passageira de cruzeiro de 62 anos, do Kentucky, também morreu ao desaparecer durante uma trilha em Juneau.