Shealah Craighead/Casa Branca Trump no Salão Oval, na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (17) que vai classificar o movimento Antifa (antifascista) como uma organização terrorista.

"Tenho o prazer de informar aos nossos muitos patriotas dos EUA que estou designando a ANTIFA, um desastre doentio, perigoso e radical da esquerda, como uma grande organização terrorista", escreveu o mandatário na Truth Social.

O anúncio ocorre em meio a uma semana de instabilidade política no país, após o assassinato do ativista Charlie Kirk, aliado de Trump, em Utah.

O republicano acrescentou que vai recomendar investigações sobre possíveis financiadores do movimento.

A medida ainda não tem clareza jurídica sobre como será aplicada, já que o grupo é considerado uma entidade doméstica e não se enquadra nas listas oficiais de organizações terroristas do Departamento de Estado, segundo informações da Reuters.

Até o momento, a Casa Branca e o Departamento de Segurança não se pronunciaram oficialmente.

Morte de ativista

O ativista político Charlie Kirk, de 31 anos, foi morto a tiros em 10 de setembro, durante um evento na área externa de uma universidade de Utah.

Aliado próximo do ex-presidente e fundador da organização pró-Trump Turning Point USA, Kirk era considerado uma das vozes mais influentes da direita americana.

Autoridades acusaram formalmente Tyler Robinson, de 22 anos, pelo homicídio. Ele confessou o crime e foi entregue pelo próprio pai à polícia.

Ainda não foram divulgadas informações oficiais que comprovem que o suspeito pertencia a qualquer organização política ou militante. No entanto, as autoridades de segurança dos Estados Unidos divulgaram que, em uma das balas encontradas na cena do crime, estava escrito "Bella Ciao", título de uma canção comumente entoada em protestos e movimentos antifascistas.

Ainda segundo as autoridades, Robinson teria dito ao colega de quarto que efetuou o ataque porque Kirk "espalhava muito ódio".

Trump e altos funcionários republicanos apontam grupos de esquerda como responsáveis por incitar o ódio contra conservadores. Por outro lado, figuras da oposição afirmam que o republicano está explorando o episódio para justificar a repressão contra adversários.

O que é o movimento Antifa?

O nome Antifa vem da abreviação de “antifascista”, ou seja, da oposição ao fascismo, um movimento político e social que surgiu na Europa no início do século XX, caracterizado pelo nacionalismo extremo, culto à autoridade, supressão de liberdades individuais e perseguição violenta a opositores.

Na história, o fascismo se consolidou durante a Itália de Benito Mussolini e na Alemanha nazista de Adolf Hitler, onde esteve diretamente associado à repressão política, ao militarismo e a crimes contra a humanidade, entre eles o Holocausto.

Décadas depois, grupos inspirados na ideologia que se opõe ao fascismo se espalharam pelo mundo e chegaram aos Estados Unidos. Apesar de reunir coletivos e ativistas, o movimento não tem uma liderança central, estrutura hierárquica ou representação institucional.

Especialistas descrevem o Antifa como uma rede descentralizada, que defende bandeiras contra racismo, sexismo e capitalismo. Há, inclusive, tendência entre os membros de rejeitarem rótulos de "esquerda" ou "extrema-esquerda", mas a oposição à extrema-direita é declarada.

Nos Estados Unidos, grupos antifascistas já foram criticados tanto por republicanos quanto por democratas, por conta da violência em protestos. Confrontos físicos com opositores e destruição de propriedades, práticas que aproximam o movimento de correntes anarquistas, fazem parte de suas manifestações.