Madeleine McCann desapareceu em 2007, em Portugal





O alemão Christian Brückner, de 49 anos, apontado como principal suspeito no caso do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann em 2007, em Portugal, foi liberado de uma prisão na Alemanha após cumprir pena por um crime sexual, informaram autoridades locais nesta quarta-feira (17).

Preso por abuso infantil e tráfico de drogas, ele foi condenado em 2019 a sete anos de prisão por ter abusado sexualmente de uma turista norte-americana de 72 anos no Algarve, região portuguesa onde ele vivia à época do sumiço da menina.

Principal suspeito

Christian Brückner não foi acusado pelo desaparecimento de Madeleine





Em 2020, ele se tornou suspeito de assassinato em conexão com o desaparecimento de McCann, de um complexo de apartamentos no resort português da Praia da Luz. As autoridades presumem que a menina esteja morta.

No início desta semana, autoridades britânicas confirmaram que o homem se recusou a prestar depoimento à polícia do Reino Unido sobre o caso McCann. Ele nunca foi acusado formalmente de nenhum crime relacionado ao desaparecimento da menina, e sempre negou envolvimento.

O porta-voz da polícia local, Lars Dehnert, disse à BBC que as investigações sobre o suspeito foram encerradas. "Não temos conhecimento de para onde Christian B irá. Isso está acontecendo em cooperação com seus advogados", acrescentou o agente.

Desaparecimento de Madeleine McCann

Madeleine McCann desapareceu em 3 de maio de 2007, aos 3 anos de idade, durante férias com a família em Portugal, episódio que mobilizou buscas internacionais e repercussão midiática em todo o mundo, lembrado até hoje.

Ela e seus irmãos foram deixados dormindo em um apartamento de férias enquanto seus pais, Kate e Gerry, foram a um restaurante próximo. A menina foi vista pela última vez no quarto, e sumiu sem deixar rastros.





Oficialmente identificado como suspeito em junho de 2020 por investigadores britânicos e alemães, Christian não chegou a ser acusado. Os promotores alemães apontaram evidências, incluindo dados de telefones celulares, indicando que Brückner pode ter estado na área quando a menina desapareceu, e têm insistido consistentemente que acreditam que ele é o responsável.

O homem tem outras condenações por crimes sexuais, incluindo abuso de crianças, em 1994 e 2016.