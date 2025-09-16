Reprodução/Depto. do Xerife de Volusia Vandalismo em escola primária nos EUA



Dois adolescentes, de 12 e 13 anos, foram entregues à polícia por suas mães na segunda-feira (15) por supostamente vandalizarem uma escola primária em Deltona, na Flórida, nos Estados Unidos, e causarem um prejuízo de US$ 50.000 (R$ 265 mil).

Os suspeitos invadiram a Escola Primária Friendship no sábado (13), durante o dia, e retornaram à noite para fazer mais estragos, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Volusia.

Durante a madrugada, um alarme disparou na unidade escolar, e os policiais foram até lá. Quando chegaram, a instituição estava destruída: uma porta de vidro quebrada, mesas e prateleiras viradas, livros rasgados e pichações em diferentes áreas.

Um vídeo divulgado pelo gabinete do xerife nas redes sociais mostra parte dos danos, com móveis revirados e corredores vandalizados. Na mesma publicação, as autoridades confirmaram que os adolescentes confessaram a participação no ato.

Veja o registro da destruição:





Segundo o comunicado, os dois foram filmados pelas câmeras de segurança da escola, o que ajudou na investigação. Pouco depois, as próprias mães os entregaram à polícia.





Os jovens agora enfrentam múltiplas acusações, como arrombamento, invasão de propriedade, vandalismo e furto. O gabinete do xerife não informou se eles permanecem sob custódia ou se foram liberados após prestarem depoimento.