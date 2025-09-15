Reprodução A declaração de Rubio foi feita em entrevista à Fox News

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o governo norte-americano anunciará novas medidas em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

A declaração foi feita em entrevista à Fox News nesta segunda-feira (15), quando Rubio disse que os anúncios devem ocorrer “na próxima semana ou algo assim” .

Na semana passada, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Além dele, outros sete réus foram sentenciados.

O julgamento, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, teve quatro votos pela condenação e um pela absolvição, do ministro Luiz Fux.

Os crimes atribuídos incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

A decisão faz parte de processos relacionados aos eventos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Bolsonaro invadiram prédios públicos em Brasília, e a investigações sobre suposta trama para anular as eleições de 2022.

Rubio reagiu já na sexta-feira (11), em postagem na rede social X, chamando a condenação de “caça às bruxas” e acusando o STF de perseguição política e violação de direitos humanos.

Ele destacou Alexandre de Moraes, já sancionado pelos EUA, como responsável por decisões de censura e detenções arbitrárias.

Na entrevista à Fox News, reforçou que juízes brasileiros têm tentado estender ordens judiciais ao território americano e afirmou que haverá “passos adicionais” para enfrentar o que chamou de “campanha de opressão judicial” .

Segundo apuração do Portal iG, membros do governo brasileiro avaliam que os próximos alvos das sanções devem ser ministros do STF e integrantes da PGR (Procuradoria-Geral da República).





Tarifas dos EUA

Em julho, os EUA já haviam imposto tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e sanções pessoais contra Moraes, o procurador-geral Paulo Gonet e o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski.

O presidente Donald Trump também comentou o caso na sexta-feira, classificando Bolsonaro como “um bom homem” e comparando o julgamento no Brasil aos processos judiciais que enfrentou nos Estados Unidos. Ele não anunciou medidas imediatas, mas admitiu considerar novas tarifas.

O Ministério das Relações Exteriores reagiu às declarações de Rubio em nota oficial, afirmando que ameaças não intimidariam a democracia brasileira e criticando a ingerência dos Estados Unidos.