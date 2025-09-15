Thiago Duran/AgNews O ator Wagner Moura

Desde que Donald Trump (re)assumiu a presidência dos Estados Unidos grupos bolsonaristas se comportam como bagunceiros do fundo da sala que ao menor sinal de repreensão recorrem ao irmão mais velho – igualmente desajustado, mas maior e capaz de impor medo ao bedel do colégio.

Gente como Gustavo Gayer, um baixinho invocado dos corredores escolares, adoraria fazer nas redes o que ele acusa grupos esquerdistas de fazer: silenciar adversários.

Por aqui o deputado goiano (ainda) não pode fazer isso.

Mas pode pedir para o grandalhão vizinho e igualmente violento.

Dias atrás o ator Wagner Moura criticou os Estados Unidos por não terem punido devidamente os autores dos ataques ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Foi a Invasão à Praça dos Três Poderes versão trumpista.

Os responsáveis, no caso, não eram só os fanáticos com cornos na cabeça. Eram os líderes que jogaram gasolina na fogueira quando ela já queimada. Trump puxa a fila, mas tanto não foi punido que voltou a disputar, e ganhar, uma eleição.

Trump agora é o grandalhão a quem outros golpistas como Gayer recorrem quando querem punir alguém.

Ao saber da entrevista de Wagner Moura, conhecido pelas posições progressistas, o bolsonarista decidiu “delatar” o ator. Foi às redes e marcou as autoridades norte-americanas pedindo providências porque (o horror!) o alvo, que mora nos Estados Unidos, disse o que pensava.

"Esse cara (Wagner Moura) está morando nos EUA e continua apoiando Moraes, atacando TRUMP e dizendo que os EUA agora é uma ditadura. Acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse EXTREMISTA @DeputySecState @SecRubio", tuitou o parlamentar.

Como lembrou o colunista Jamil Chade, do UOL, não deixa de ser uma ironia ver a nata do bolsonarismo pedir punição a alguém que exerceu sua liberdade de expressão.

No mesmo dia, por ironia, o filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi escolhido para representar o Brasil na disputa do Oscar.

Moura interpreta o protagonista do longa.

Com o filme, o Brasil busca o “bi” na categoria de filme estrageiro, vencida neste ano com "Ainda Estou Aqui".

A premiação acontece em Los Angeles e as chances de Moura, caso leve a estatueta, fazer o discurso que quiser diante da maior plateia do Planeta é considerável.

Gayer vai ter que berrar muito até lá.

