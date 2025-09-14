Divulgação/Asahi Shimbun O príncipe Hisahito completou 19 anos neste mês

No último dia 6, o príncipe Hisahito, sobrinho do imperador Naruhito, celebrou a chegada da maioridade em uma cerimônia tradicional no Palácio Imperial de Tóquio. Aos 19 anos, ele foi oficialmente reconhecido como adulto e reafirmou seu compromisso com os deveres da família imperial.

Nascido em 6 de setembro de 2006, o príncipe Hisahito de Akishino é atualmente o segundo na linha de sucessão ao Trono do Crisântemo do Japão, atrás de seu pai, o Príncipe Herdeiro Fumihito, conhecido como Príncipe Akishino. Foi a primeira vez em 40 anos que acontece a cerimônia de maioridade de um integrante masculino na monarquia mais antiga do mundo.

Quem é Hisahito?

Reprodução Hisahito passou por cerimônia de maturidade





Único filho homem de Fumihito e da princesa herdeira Kiko, Hisahito estuda biologia na Universidade de Tsukuba, com interesse especial por insetos como libélulas, e já participou de pesquisa científica, segundo agências de notícias.

Com duas irmãs mais velhas, ele é o primeiro membro masculino da Família Imperial Japonesa a alcançar a maioridade, segundo as cerimônias tradicionais, em cerca de quatro décadas.

Em vigor desde 1947, a Lei da Casa Imperial do Japão restringe a sucessão ao trono apenas a homens, o que coloca o príncipe Hisahito no centro do futuro da monarquia. Pelo regulamento, mesmo as filhas diretas do imperador não têm direito de herdar.

Monarquia mais antiga do mundo

O Japão reivindica ser a monarquia hereditária contínua mais antiga do mundo. Segundo a tradição, a família imperial remonta desde o Imperador Jinmu, que teria fundado o reino por volta de 660 a.C.

A monarquia japonesa hoje tem um papel simbólico, sem poder político. Após a Segunda Guerra Mundial, o imperador deixou de ser considerado uma figura divina, passando a ser visto como símbolo do Estado. A nova Constituição descreve o imperador como "símbolo do Estado e da união do povo", enfatizando que sua posição deve refletir a vontade da população.

Cerimônia

A cerimônia, que foi adiada por um ano para que o príncipe pudesse concluir seus estudos, ocorre em um contexto de debate sobre a sucessão imperial no Japão: uma pesquisa da agência de notícias Kyodo revelou que nove em cada dez japoneses apoiam a possibilidade de uma mulher assumir o trono.





Nas festividades, Hisahito recebeu um gorro tradicional de seda preta, símbolo de maturidade, e reafirmou seu compromisso com as responsabilidades da família imperial.

O príncipe iniciou a cerimônia trajando um manto amarelo, tradicionalmente destinado a menores de 18 anos, mas depois fez a troca para uma vestimenta escura, reservada aos membros adultos da família imperial.

"Cumprirei com meus deveres, consciente de minhas responsabilidades como membro adulto da família imperial" , declarou o príncipe diante do imperador e da imperatriz Masako.