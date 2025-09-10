Reprodução Royal Caribbean e Handout Passageiro pula de cruzeiro para fugir de dívida milionária no cassino

Um passageiro da Royal Caribbean foi acusado de crime federal após pular de um navio de cruzeiro para tentar escapar de uma dívida de mais de US$ 16 mil (R$ 86.698,40) acumulada em jogos de cassino. O caso ocorreu no último domingo (31), próximo ao Porto de San Juan, em Porto Rico. As informações são da CBS.

Segundo a denúncia apresentada no Tribunal Distrital dos EUA, Jey Gonzalez-Diaz embarcou no Rhapsody of the Seas em 31 de agosto. No retorno da viagem, após passar por Barbados, ele teria se jogado no mar por volta das 9h15, durante a inspeção da alfândega americana.

O homem foi resgatado por uma pessoa que passava de jet ski, em um momento registrado por câmeras de segurança. Mais tarde, agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras o localizaram nas proximidades do Capitólio de Porto Rico, carregando US$ 14,6 mil (R$ 79.112,29) em espécie, dois celulares e cinco documentos de identidade diferentes.

De acordo com a investigação, Gonzalez-Diaz confessou que pulou do navio porque não queria declarar o dinheiro à alfândega, temendo ser taxado. A Royal Caribbean informou ainda que ele havia se registrado com outro nome, Jeremy Diaz, e que a dívida de US$ 16.710,24 (R$ 90.546,94) era quase toda proveniente de despesas em jogos de cassino.

Além disso, registros oficiais mostraram que uma pessoa com nome semelhante, Jeremy Omar Gonzalez-Diaz, está presa desde janeiro em Porto Rico. Questionado sobre isso, o passageiro teria respondido de forma irônica:





“Se vocês fossem bons no trabalho de vocês, já saberiam”.

Gonzalez-Diaz foi liberado sob fiança, segundo a imprensa local. Caso seja condenado, ele pode pegar até cinco anos de prisão e pagar multa de US$ 250 mil (R$ 1.351.800).