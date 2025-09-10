Um passageiro da Royal Caribbean foi acusado de crime federal após pular de um navio de cruzeiro para tentar escapar de uma dívida de mais de US$ 16 mil (R$ 86.698,40) acumulada em jogos de cassino. O caso ocorreu no último domingo (31), próximo ao Porto de San Juan, em Porto Rico. As informações são da CBS.
Segundo a denúncia apresentada no Tribunal Distrital dos EUA, Jey Gonzalez-Diaz embarcou no Rhapsody of the Seas em 31 de agosto. No retorno da viagem, após passar por Barbados, ele teria se jogado no mar por volta das 9h15, durante a inspeção da alfândega americana.
O homem foi resgatado por uma pessoa que passava de jet ski, em um momento registrado por câmeras de segurança. Mais tarde, agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras o localizaram nas proximidades do Capitólio de Porto Rico, carregando US$ 14,6 mil (R$ 79.112,29) em espécie, dois celulares e cinco documentos de identidade diferentes.
De acordo com a investigação, Gonzalez-Diaz confessou que pulou do navio porque não queria declarar o dinheiro à alfândega, temendo ser taxado. A Royal Caribbean informou ainda que ele havia se registrado com outro nome, Jeremy Diaz, e que a dívida de US$ 16.710,24 (R$ 90.546,94) era quase toda proveniente de despesas em jogos de cassino.
Além disso, registros oficiais mostraram que uma pessoa com nome semelhante, Jeremy Omar Gonzalez-Diaz, está presa desde janeiro em Porto Rico. Questionado sobre isso, o passageiro teria respondido de forma irônica:
“Se vocês fossem bons no trabalho de vocês, já saberiam”.
Gonzalez-Diaz foi liberado sob fiança, segundo a imprensa local. Caso seja condenado, ele pode pegar até cinco anos de prisão e pagar multa de US$ 250 mil (R$ 1.351.800).