Reprodução/X (Coutinho/P.Scheuer) Geada em São Joaquim - RS

O clima desta quarta-feira (10) será marcado por contrastes no Brasil. Enquanto uma massa de ar polar garante temperaturas amenas e até formação de geada em pontos da Região Sul, o calor e a baixa umidade continuam predominando no Centro-Oeste, no interior do Sudeste e em parte do Nordeste e do Norte. A informação é do site ClimaTempo.

No Sul, o sistema de alta pressão associado à massa polar deve manter o tempo firme. Logo cedo, há chance de geada em áreas da serra gaúcha, do interior de Santa Catarina e no sul do Paraná. Apesar do frio pela manhã, as temperaturas sobem gradualmente ao longo do dia. Porto Alegre e Florianópolis terão sol entre poucas nuvens, mas com marcas ainda baixas. Em Curitiba, os termômetros sobem mais, mas a variação entre manhã e tarde deve ser grande.

No Sudeste, a previsão é de sol com algumas nuvens e sem chuva significativa. O leste paulista e parte do Rio de Janeiro terão temperaturas mais amenas por causa dos ventos úmidos, mas o calor permanece forte no interior de São Paulo e de Minas Gerais. Em áreas como o norte paulista e o Triângulo Mineiro, os termômetros podem ultrapassar os 35 °C, com umidade do ar abaixo de 12%.

O Centro-Oeste segue sob sol forte, calor extremo e ar muito seco. Em Mato Grosso, Goiás e no norte de Mato Grosso do Sul, os termômetros podem chegar aos 40 °C, inclusive em Cuiabá. Durante a tarde, os índices de umidade ficam em níveis críticos, abaixo dos 20% e, em algumas localidades, até dos 12%.

No Nordeste, os ventos em altitude enfraquecem as chuvas na faixa litorânea. Ainda pode chover fraco entre o litoral norte da Bahia e Pernambuco, mas a maior parte da região terá sol, calor e tempo seco. No interior e no MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), a umidade deve cair para menos de 20% nas horas mais quentes.

Já no Norte, áreas de instabilidade continuam ativas no Amazonas, no Acre, em Roraima e no oeste do Pará, onde há risco de pancadas fortes de chuva. Em contraste, Tocantins, Amapá e parte do Pará terão tempo firme, com sol forte e alerta para baixa umidade do ar.