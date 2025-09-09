Uma influenciadora digital da Coreia do Sul morreu após sofrer uma queda enquanto tirava fotos no vulcão Uran Togoo, no norte da Mongólia. O acidente ocorreu no dia 28 de agosto, mas só foi confirmado pelo governo sul-coreano no último domingo (7). A informação é do site Korean Times.
A jovem, identificada pelas autoridades apenas como Ms. A, tinha cerca de 90 mil seguidores nas redes sociais e viajava sozinha pela região. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul, a suspeita é de que ela tenha perdido o equilíbrio ao ser surpreendida por fortes rajadas de vento no momento em que registrava imagens no topo do vulcão.
O Uran Togoo é um dos principais cartões-postais do país. Com 1.680 metros de altitude, sua cratera mede até 600 metros de diâmetro e 60 metros de profundidade. Embora esteja inativo, o local é bastante procurado por turistas e caminhantes, por conta da vegetação que cobre o fundo da cratera e pelas pequenas lagoas formadas na região.
As autoridades locais investigam as circunstâncias da queda em cooperação com diplomatas sul-coreanos.