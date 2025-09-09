Reprodução/Mongolia Travel O vulcão Uran Togoo fica situado no norte da Mongólia

Uma influenciadora digital da Coreia do Sul morreu após sofrer uma queda enquanto tirava fotos no vulcão Uran Togoo, no norte da Mongólia. O acidente ocorreu no dia 28 de agosto, mas só foi confirmado pelo governo sul-coreano no último domingo (7). A informação é do site Korean Times.

A jovem, identificada pelas autoridades apenas como Ms. A, tinha cerca de 90 mil seguidores nas redes sociais e viajava sozinha pela região. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul, a suspeita é de que ela tenha perdido o equilíbrio ao ser surpreendida por fortes rajadas de vento no momento em que registrava imagens no topo do vulcão.

O Uran Togoo é um dos principais cartões-postais do país. Com 1.680 metros de altitude, sua cratera mede até 600 metros de diâmetro e 60 metros de profundidade. Embora esteja inativo, o local é bastante procurado por turistas e caminhantes, por conta da vegetação que cobre o fundo da cratera e pelas pequenas lagoas formadas na região.

As autoridades locais investigam as circunstâncias da queda em cooperação com diplomatas sul-coreanos.