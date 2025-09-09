Universidade da Flórida Cientistas descobrem que peixe das profundezas tem dentes na testa

A vida nas profundezas do oceano pode ser solitária, sobretudo para os machos da quimera, um peixe cartilaginoso enigmático. Para conquistar uma parceira, esses animais contam com uma arma curiosa: um apêndice carnudo que se projeta da testa, chamado tenáculo, utilizado para segurar a fêmea pela barbatana durante o acasalamento. As informações são da Unniversidade da Flórida.

A cena, que já parece saída de um filme de ficção, fica ainda mais surpreendente ao revelar um detalhe inesperado: a ponta bulbosa desse órgão é recoberta por fileiras de dentes verdadeiros. A descoberta foi descrita em um artigo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences e intriga especialistas em evolução animal. “Não vimos nada parecido em nenhum outro lugar do reino animal, ponto final”, afirmou Gareth Fraser, biólogo evolucionista da Universidade da Flórida.

As análises mostraram que a estrutura do tenáculo é comparável à mandíbula de um tubarão, com dentes mineralizados e organizados em fileiras. A revelação reforça a singularidade das quimeras, parentes distantes dos tubarões que divergiram há cerca de 400 milhões de anos. Diferente de seus primos, elas não possuem escamas nem dentes cortantes, mas sim placas dentárias para esmagar conchas e presas.

O tenáculo, também chamado de “grampo da cabeça”, é um órgão exclusivo das quimeras, guardado em uma bolsa acima dos olhos quando não está em uso. Até agora, pouco se sabia sobre sua origem evolutiva e sobre a verdadeira natureza de sua composição.

A pesquisa foi possível graças a exemplares coletados no Canal de San Juan, durante estudos realizados nos Laboratórios Friday Harbor, da Universidade de Washington. Foram examinados 40 indivíduos, entre juvenis e adultos, por meio de microtomografias computadorizadas. O resultado comprovou que os genes responsáveis pela formação dos dentes também atuam nesse órgão, algo nunca visto fora da boca de vertebrados.

“É absolutamente incrível que os tubarões-fantasma tenham dentes crescendo na testa”, disse Dominique Didier, ictióloga da Universidade Millersville, na Pensilvânia, que não participou do estudo, mas acompanha de perto o grupo.

Além das análises modernas, os pesquisadores revisitaram fósseis de espécies ancestrais, como o Helodus simplex, que viveu há 315 milhões de anos. Esses registros mostraram que os tenáculos já estavam presentes no passado, sugerindo que a habilidade de desenvolver dentes na região da testa foi preservada ao longo da evolução.





Para Fraser, esse recurso pode representar uma espécie de “mordida de amor” das quimeras. Já Didier sugere que a estrutura pode ter surgido originalmente como mecanismo de defesa ou sinal de alerta, antes de ser incorporada ao comportamento reprodutivo.

Apesar dos avanços, o mistério ainda não está totalmente resolvido. Fraser contou que, durante um mergulho noturno em Friday Harbor, foi surpreendido por uma quimera macho que exibia o tenáculo em sua direção. Até hoje, ele não sabe se o animal tentava intimidá-lo ou apenas manifestava curiosidade.